الفنانة ياسمين صبري تُبهر متابعيها بأحدث إطلالاتها الأنيقة

أبهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها بآخر الإطلالات التي اعتمدتها أثناء حضورها حفلاً أقامته السفارة الفرنسية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث نشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورتين لها ظهرت فيهما بأناقة بالغة. واختارت لذلك فستاناً من تصميم أنطوان قارح، حيث أبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بهذا الخيار ووصل عددهم إلى أكثر من 163 في مدة قصيرة جداً، ولكن اللافت هو أن معظم التعليقات طالبت الممثلة برفع الحظر عن أحد هؤلاء ويدعى عمر زوربا.

وأعاد المصمم نشر إحدى الصورتين على حسابه على التطبيق مع التعليق: "إطلالة كلاسيكية راقية للنجمة المصرية ياسمين صبري في حفل السفارة الفرنسية في القاهرةباختيارها فستاناً أبيض قصيراً مميزاً بإدخال تدرج اللون الأزرق النيلي في منطقة الوسط مع قصات أنثوية بمنطقة الرقبة والأكمام من توقيع المصمم انطوان قارح"، ويشار إلى أن بعض الانتقادات طالت الفنانة بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسلها الرمضاني "حكايتي"، حيث أبدى الكثير من متابعي العمل دهشتهم بسبب أداء الممثلة سارة التونسي دور والدتها، علماً أنها أصغر منها سناً، وهو ما لم يتمكّن المكياج من إخفائه.

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تفاصيل اللقاء الذي جمع ياسمين صبري بـ"مونيكا بيلوتشي"