رطّبي محيط عينيك لملامح أكثر إشراقاً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 مايو 2019 06:39 مساءً - تعاني كثيرات من مشكلة جفاف محيط العينين حيث أن هذه المنطقة تعتبر من أكثر أماكن البشرة تعرضاً لهذه المشكلة ولأعراض التعب والإرهاق. وعلى الرغم من أن جفاف محيط العينين غالباً ما يظهر في الشتاء بسبب الهواء البارد، فهو مشكلة قد تلازم السيدة على مدار السنة في حال لم تؤمن العناية اللازمة لهذه المنطقة. ويترافق مع جفاف محيط العينين ظهور الخطوط الرفيعة التي قد تتفاقم حتى تصبح تجاعيد ظاهرة وعميقة وتبدأ عندها أعراض الشيخوخة بالظهور.

ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى إصابة محيط العينين بالجفاف، مشكلة تبدّل المناخ حيث أن هذه المنطقة الحساسة تكون عرضة للظروف الجويّة القاسية كالهواء والبرد وأشعة الشمس والغبار.. وغيرها.

كما أن مستحضرات التجميل ومزيل مكياج العيون لهما دور بارز في تفاقم المشكلة خاصة إذا تم اختيار المستحضر الخاطئ والذي لا يتناسب مع نوع البشرة وحاجاتها.

ولا يمكن أن نتجاهل عامل الإرهاق الذي يؤدي بدوره إلى ظهور الهالات السوداء والجفاف والانتفاخ، ويفقد البشرة بشكل عام مرونتها وخاصة في هذه المنطقة الحساسة. ومع التقدّم في السنّ تصبح منطقة محيط العينين حساسة أكثر لكل العوامل الخارجية المضرّة بها.

ومن أعراض جفاف محيط العينين، ظهور بعض الجلد الجاف والأماكن المتشقّقة في هذه المنطقة، كما أنه في بعض الحالات المتقدّمة تظهر علامات حمراء تسبّب الحكّة، وعند ملامستها يصبح هناك احتمال كبير بإصابة الجلد بالبكتيريا والالتهابات.

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هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدكِ في حماية محيط عينينك من الجفاف وترطيبه بشكل جيّد، كما أن مستحضرات العناية بهذه المنطقة باتت متوافرة بكثرة وبتركيبات مختلفة. اختاري تركيبة الكريم في حال كانت الجفاف قوياً، أو بإمكانك أن تكتفي بتركيبة الجل الخفيفة إذا كانت المشكلة غير متفاقمة.