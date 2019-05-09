ماسك الألوفيرا لتفتيح الوجه واليدين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 مايو 2019 06:39 مساءً - من أكثر المناطق التي تعاني مشاكل البقع الداكنة لدى الصبايا، هما منطقتا الوجه واليدين، فهما أكثر الأماكن التي تتعرض للشمس، فيحدث أن يكون فقط وجهكِ ويديكِ داكنيّ اللون عن باقي بشرة جسمِك، لهذا هناك بعض أنواع الخلطات الطبيعية التي يمكنكِ اعتمادها على هذه المنطقة لبشرة كبياض الثلج.



ماسك الألوفيرا واحد من أشهر المواد التي تُعتبر معالِجة بشكل كبير للبقع والكلف، فالصبّار يحتوي على مواد طبيعية مثل فيتامين A , B, C الذي يغذي وينعّم البشرة، كما أنه يلعب دورًا كبيرًا في تصغير حجم المسامات المفتوحة التي تسبب مشاكل للبشرة.

ماسك الألوفيرا من دون أيّ إضافات



على بشرة نظيفة، استخرجي الألوفيرا الطازجة من نبات الصبّار، ومن ثم استخدمي القليل من الجيل وضعيه على بشرة وجهكِ ومنطقة الرقبة واليدين.



اتركي الجيل حتى يجف، ثم اشطفيه بالماء الدافىء.



كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا للحصول على بشرة ناعمة وفاتحة اللون.



ماسك الألوفيرا مع الحليب كمرطب للبشرة



- ملعقة كبيرة من هلام الألوفيرا



- ملعقة كبيرة من الحليب



اخلطي الحليب مع الألوفيرا، وضعيه على البشرة واليد.



اتركي الخليط لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.



كرري الماسك من مرة إلى مرتين أسبوعيًّا.

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ماسك الألوفيرا مع زيت الزيتون لعلاج جفاف البشرة والبقع



- 2 ملعقة كبيرة من هلام الصبّار



- 3 ملاعق زيت زيتون



- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند



اخلطي زيت الزيتون وزيت جوز الهند مع الصبّار.



ضعي الخليط على اليد والبشرة واتركيه على الوجه لمدة نصف ساعة، ويمكنكِ تركه على يديكِ لمدة 40 دقيقة.



أزيلي الخليط بالماء الفاتر.



كرري الماسك مرة أسبوعيًّا.