اظافر اكريليك وأبرز الحسابات على "انستاغرام"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 مايو 2019 06:39 مساءً - تعتمد كل امراة محبة للأناقة اظافر اكريليك ، وهي احد أبرز الصيحات الجمالية لموسم الصيف. ويشهد موسم ربيع وصيف 2019 ظهور ألوان وطرق جديدة مبتكرة للحصول على أظافر مركّبة تمنح كل إطلالة المزيد من السحر والجاذبية. فتعرفي إلى مجموعة من اظافر اكريليك .



1 المناكير المخطّطة

تستعيد هذه الصيحة أجواء الصيف والعطلات وتذكرك بأيام أمضيتها في أحضان الطبيعة وعلى الشاطئ وفي المدن الساحرة. ولتطبيقها يمكنك استخدام ألوان مثل التوركواز والبني لأنهما يناسبان موسم الشتاء.







2 مناكير الـretro

إذا كنت تحبين ألوان الأظافر المستوحاة من موضة الخمسينات والستينات أو ما يسمى اليوم الـretro فاعملي أنها عادت بقوة هذا الموسم مع اظافر اكريليك أيضاً. ولهذا يمكنك تزيين أظافرك المركبة باللون الوردي أو الأحمر مع ظفر بلون مختلف مثل الذهبي.





3 مناكير الشعار

يمكنك أن تحمّلي اظافر اكريليك الذي تختارين رسالة ما. أرسمي مثلاً على أظافر مزينة بطلاء أبيض حرفاً يشير إلى أمر يعنيك باللون الأسود.



4 مناكير بالأحجار الكريمة

لتبدو اظافر اكريليك التي تختارينها غاية في الأناقة زينيها ببعض الأحجار الكريمة مثل اللؤلؤ والكريستال والسواروفسكي.







5 مناكيرالنقشات

تعود النقشات على الأظافر إلى الظهور هذا الموسم وتفرض حضورها على الكثير من الصيحات. ولهذا يمكنك اختيارها بكل الأشكال والألوان.





6 مناكيرأكريليك رخامية

يمكن تطبيق هذه الصيحة على ظفر واحد أو اثنين على أن تزين الأظافر الأخرى بطلاء باللون الوردي أو الأزرق الفاتح. ويمكن إضافة بعض الأحجار البيضاء لمزيد من الابتكار.





أبرز حسابات اظافر الأكريليك على "إنستغرام"

لكي تكتشفي المزيد من الأفكار عن طرق تطبيق مبتكرة لـ اظافر اكريليك ، راقبي حسابات بعض المدونات على "إنستغرام". ومنها glam_elfi الذي ألفت صاحبته كتاب "الأظافر السعيدة" والتي تحب استخدام الكثير من الألوان الصارخة.

شاهدي أيضاً حساب @sophynails الذي يعود إلى خبيرة طلاء أظافر شهيرة تدعى صوفي روبسون والتي تشارك في الكثير من أشهر عروض الموضة وتتعاون مع عدد من أشهر نجوم العالم.

وتابعي حساب @blogenbeaute الذي أطلقته المدونة بولين وستلاحظين أنها تحب البريق والضوء واللمعان والترتر.

ولا تنسي @mpnails حساب مدونة الجمال الأميركية مادلين بول التي تعتمد رسوم اظافر اكريليك ذات أشكال هندسية وبألوان متعددة.

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