فساتين أحلام التي أعادتها لقائمة النجمات الأكثر أناقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 مايو 2019 06:39 مساءً - مرت أحلام خلال حياتها المهنية في عدد من المراحل المتعلقة بالأناقة، حيث في البداية كانت تتبع الأسلوب الشرقي التقليدي، ومن ثم اعتمدت الأسلوب العصري والذي في الكثير من الأحيان لم يكن مناسبًا لها، وجعلها تقع في فخ البهرجة والمبالغة، ومؤخرًا لاحظنا أنّ اطلالاتها أصبحت أنيقة ولافتة، وخياراتها من فساتين السهرة مميزة كثيرًا، أدخلتها قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة، وإليكِ بعض الأمثلة.



أحلام في فستان باللون الأسود من زهير مراد:



مؤخرًا شاهدنا أحلام في إحدى حفلاتها على المسرح، وقد اختارت فستانًا عصريًّا وغير تقليدي باللون الأسود من “زهير مراد” Zuhair Murad، مصنوعًا من قماش اللاتكس، وقَصّته جمعت بين الفخامة والغرابة أكتافة مكشوفة وأكمامه طويلة، وتنورته مزينة بالكشكش بطريقة أنيقة، ولها حزام رفيع على الخصر.



فستان ذهبي فخم تألقت به أحلام على المسرح:



في مناسبة أخرى على المسرح، شاهدنا أحلام في أجمل اطلالاتها، حيث اختارت فستانًا باللون البيج الذهبي البراق حمل توقيع “زهير مراد” Zuhair Murad أيضًا، بقَصّة محافظة مع أكمام طويلة وأكتاف بارزة، مزينًا بحزام معدني على الخصر.

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اطلالة ناعمة لـ أحلام في فستان أسود من ديور:



لإحدى الاطلالات المسائية، اختارت أحلام لوك ناعمًا وأنيقًا في فستان من قماش الدانتيل باللون الأسود من “ديور” Dior تصميم الفستان ناسبها بشكل لافت ولاسيما من ناحية قصّة الأكمام والتنورة الكلوش، وقد زينت الخصر بحزام من الجلد مع بكلة معدنية كبيرة، وأكملت الاطلالة بشنطة يد ذهبية وبعض المجوهرات الناعمة.





شاهدي فساتين أحلام التي أعادتها إلى قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة وأخبرينا رأيكِ بها.

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