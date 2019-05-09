أزياء محتشمة بتنسيقات عصرية بأسلوب السعودية فوزازا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 مايو 2019 06:39 مساءً - فوزازا تُعتبر واحدة من أكثر الانفلونسرز العربيات أناقة، وأيضًا واحدة من مقدمات البرامج اللواتي يعتمدن الاطلالات التي تجمع بين الأسلوب العصري والأسلوب الأنثوي الناعم، وقد لاحظنا أنها تستطيع بشكل لافت أن تنسق الأزياء المحتشمة بطريقة شبابية ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، وقد اخترنا لكِ اليوم مجموعة من أجمل الاطلالات التي نسقتها مؤخرًا، المناسبة لرمضان، لتستوحي منها أفكارًا لافتة.



لوك ذو طابع شرقي في الجينز اعتمدته فوزازا:



لوك مميز شاهدنا به فوزازا مؤخرًا مثاليّ لاطلالات رمضان، حيث نسقت بنطلون جينز بقَصّة ضيّقة مع قميص طويل يشبه العباية، باللون الأبيض ومطزر برسومات الورود الملونة، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ باللون الأبيض، وشنطة يد باللون الأزرق، وبعض المجموهرات الذهبية الناعمة، وقد بدت غاية في الأناقة والعصرية في آنٍ واحد.





فستان بتصاميم شرقي مميز تألقت به فوزازا:



في اطلالة أنيقة مثالية أيضًا لمناسبات شهر رمضان، اختارت العنود بدر فستان ماكسي من قماش الشيفون باللون الأخضر الزيتي، من فوقه اعتمدت ما يشبه الجيليه الطويلة المطرزة بكتابات باللغة العربية، باللونين الأسود والأبيض، وقد زينت خصرها بحزام قماشي، وأكملت الاطلالة بحذاء كاحل أسود مزين بالربطات.







البليزر المعرق بأسلوب فوزازا:



تنسيق مميز اعتمدته فوزازا اختارت فيه فستان ماكسي معرقًا باللونين البيج والأبيض، ونسقت من فوقه جاكيت بليزر باللون الأبيض، مُطبع برسومات الورود الملونة، وأكملت الاطلالة بحذاء كاحل باللون الأبيض من الشبك، ومجموعة من المجوهرات الذهبية اللافتة.

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أزياء محتشمة نسقتها العنود بدر بأسلوب عصري وشبابي، شاهدي الصور واستوحي منها أفكارًا لاطلالات رمضان.

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