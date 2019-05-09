فساتين محجبات باللون الأبيض.. إطلالة نهارية مثالية!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 مايو 2019 06:39 مساءً - مازال اللون الأبيض متربعًا على عرش الموضة بعالم المحجبات، اختارته الكثير من الفاشينيستات المحجبات، تحديدًا بتصميمات الفساتين، جاء مناسبًا بشكل كبير بمشاويركِ النهارية، كاطلالة كاجوال بسيطة، محتشمة وأنيقة معًا.





لهذا اخترنا لكِ اليوم فساتين محجبات باللون الأبيض من بلوجرز انستقرام، لتلهمكِ اطلالات كاجوال عصرية من تصميمات الفساتين.

فستان من المدونة العالمية صوفيا جودسون

بفستان أبيض ظهرت المدونة العالمية صوفيا جودسون، باطلالة نهارية مريحة، اعتمدت فيها على حزام الخصر بلون الفستان نفسه، حتى لا تكسر حيادية الاطلالة، مع الأكمام المكشكشة، نسقت معها صندلًا مفتوحًا باللون البنفسجي، وشنطة برسومات جلود الحيوانات البرية، ولفتنا اختيارها للفات الحجاب باللون الأحمر العنبي، وبالرغم من أنّ الكثير من المدونات يعتمدن الألوان الفاتحة مع الفساتين البيضاء، إلا أنها بدت أنيقة وعصرية بتنسيق الألوان.



أما المدونة الخليجية دلال الدوب فظهرت بفستان يجمع بين الكاجوال والكلاسيك، بشكل طبقي، مع حزام الخصر الأسود، من الممكن أن تنسقيه بطريقة أكثر عصرية، بالاستغناء عن الكلتش بشنطة متوسطة الحجم، وصندل مفتوح، أما لون الحجاب فيمكنكِ اختيار درجات النود أو الأوف وايت، لكسر حدة اللون الأبيض.

Advertisements

فستان من الفاشينيستا علا عبد الحميد

اختارت الفاشينيستا علا عبد الحميد فستانًا باللون الأبيض الثلجي مع الكشكش، نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ وشنطة باللون الخردلي، مناسبًا لاطلالتكِ الصيفية ومشاويركِ مع الصديقات.



نسقت المدونة ماهي الشيمي الفستان الأبيض البسيط مع التنورة الحزام المكشكشة باللون البني، لاطلالة خليجية من الدرجة الأولى، مع السليبر المفتوح، والطرحة البيضاء، مناسبة لصاحبات الخصر الصغير، ولافتة للأنظار أيضًا.

بهذا الألبوم أخبرينا هل أحببتِ اختيارات المدونات لـ موديلات فساتين المحجبات باللون الأبيض؟.