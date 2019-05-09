انت الان تتابع تفاصيل خبر 30 يوماً في رمضان.. أبرز الأحداث التاريخية على "الخليج 365" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 05:50 مساءً - على مدار الشهر الفضيل يقدم لكم موقع "الخليج 365" 30 حدثاً من الأحداث التي مرت عبر التاريخين الحديث والقديم، ذلك "30 يوماً".

وسيكون زوار موقعنا الكرام على موعد مع حدث يومي يلخص واقعة شهيرة، أو حادثة تاريخية، أو وفاة، أو ميلاد لشخصية كانت لها بصمة في تاريخنا.

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