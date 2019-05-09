بالفيديو| للمرة الأولى رضوى الشربيني تنصح سيدة: "كملي" بعد الخيانة الزوجية

في واقعة هي الأولى من نوعها، طالبت الإعلامية رضوى الشربيني، ببرنامجها "هي وبس"، المذاع على شاشة "cbc سفرة"، سيدة بأن تكمل حياتها الزوجية بعد اكتشافها خيانته لها.

وقالت رضوى الشربيني: "لأول مرة هعدي خيانة راجل، هي ست متجوزة من راجل بقالها عمر، هي بتقول إنها كانت مسترجلة، وهو كان بيقولها دايما إنها ست مسترجلة، وكان بيقولها عامليني حلو، عامليني بلين، أنا طفل صغير، النظافة مهمة، ومهم تكوني ست نظيفة في نفسك، ومهم تكوني ست نظيفة في بيتك وعيالك، وفضل سنين كتير يقول الكلام ده".

وتابعت رضوى: "كانت بتقول هي دي طريقتي وهي دي شخصيتي، ولو بيحبني على كدا يستحملني، وهو متجوزني على كدا، وفجأة عرفت إنه بيعرف عليها واحدة تانية، ولسه مواجهتهوش لحد دلوقتي".

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وأضافت رضوى: "دي طبعا خيانة، بس هو أكيد ما أخدكيش كدا، مفيش راجل بيتجوز ست بطباع راجل، مفيش راجل مش بيتجوز ست مش نظيفة، أي راجل في الدنيا بيحب يدخل البيت يلاقي السكن، والسكينة، مش المسكن، ويحب يبقى مبسوط وهو بيبصلك، ويحب البيت يكون مترتب، ومغيش راجل بيحب الست صوتها يبقى أعلى من صوته، ولو طالبة هو يكون راجل بجد لازم أنتي كمان تكوني ست بجد، والست اللي بجد لازم تكون سارة النظر".

وشددت رضوى: "علشان نقول عليه راجل خاين ونسيبه ونطلق ونهد البيت لازم نكون عاملين اللي علينا، وحضرتك معملتيش اللي عليكي، والمفروض من شهرين لـ3 تنامي في غرفة الأولاد، ومتفهميهوش إنك عرفتي إنه خانك، وهتتزوقي، وتغيري من شكلك ولون شعرك، وتلبسي أحسن حاجة عندك، وريحتك تبقى حلوة".

واستكملت رضوى: "وبعد المدة دي ما تنتهي هتقوليله إنك عرفتي أنه غلطت، وقوليله أنه دي أول وآخر غلطة في حياتكو الزوجية، ولو غلطت مرة تانية، اعرف أنه حياتي أنا وأنت انتهت، والمرة الجاية، بس لازم تكونيله ست، ويلاقي عندك المودة والرحمة والسكن".

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