فتيات عن خيانة "عمر" لـ"نور" في "زي الشمس": "قلب علينا المواجع"

"عملتوا كدة ليه.. شوف أنا عملت إيه وأنا مش هعمله تاني.. أنا مسمحاك.. أنا أسفة أنا هبقى كويسة"، مشهد مؤثر جسدته "نور" التي تؤدي شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل" زي الشمس"، حينما علمت بخيانة شقيقتها فريدة "ريهام عبدالغفور"، وحملها من خطيبها عمر "أحمد السعدني"، لتدخل في مرحلة انهيار وصراخ.

تصدر المشهد الذي استغرق 3 دقائق منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى إعادة مشاركته مرات كثيرة.

وانقسمت ردود الأفعال حول رد فعل "نور"، ما بين متعاطفين معها ولموقفها لدرجة حبها لخطيبها الذي جمعت بينهم قصة حب كبيرة محاولةً التغاضي عن فعلته ومطالبتها بالسماح، وما بين مهاجمين لها لتنازلها عن كرامتها واستعطافه.

"هُن" طرحت تساؤلا على بعض الفتيات الذين تفاعلوا مع المشهد، عن موقفهم من الخيانة، وهل يمكن يغفروا ذلك؟ لترصد إجابات عدة:

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صدفة جعلت "منار.ن" صاحبة الـ24 عامًا تتابع المشهد الذي لفت نظرها، "3 دقايق بالنسبة لي لخصت فيهم كل حاجة، لما بنحب بنجيب كل الغلط فينا بنفضل نسامح ندي فرص ونقول أكيد مش قصدهم، وصلت قهرة وظلم وكسرة ومشاعر كتير فيهم خلت كل واحده شافت اللقطة دي أفتكرت حاجة بتحاول تنساها، وأنا حطيت نفسي مكانها ولغيت عقلي وفكرت بقلبي".

"عشت المشهد ده على الحقيقة" واقع مرير عاشته "نهى.س"‏ صاحبه الـ28 عامًا، حيث تعرضت للخيانة من قبل الرجل الذي أحبته لتتفاجئ بخيانته لها مع أعز أصدقاءها، "أنا دخلت الحالة دي زيها بالظبط ولما شوفته تاني حسيت بكسرة ووجع.. قد إيه الخيانة بتيجي من أقرب الناس".

رفضت "سناء.و" موقف "نور" خلال المشهد بتهاونها في حق كرامتها وترجيها لحبيبها بمسامحتها والتنازل عن حقها والتغاضي عن الخيانة سواء من قبله أو من قبل شقيقتها، متابعة: "الخيانة مينفعش تغتفر لأي سبب من الأسباب، واللي بيخون مرة يخون مليون مرة، المشهد ده قلب علينا المواجع".

"مشهد رجعني لعالم كنت بهرب منه طول الوقت" عبارة قالتها "نورهان.س" عقب مشاهدتها مشهد مواجهة "نور" لـ"عمر" في محاولةٍ منها رفض الحقيقة بشتى الطرق، "طول الوقت كنت بحاول أهرب من الموقف ده بعد ما حصل معايا وخاني خطيبي مع بنت عمي، وأنا من وقتها منهارة ورافضة الزواج خسرت نفسي وحُب عمري، بس أنا مختلفة معاها في رد فعلها عمري ما كنت هطلب منه المسامحة أبدًا هو سمح لنفسه يخون يبقى يتحمل خيانته".

"المشهد ده كفيل يخليني مكتئبه لمده شهر قدام حرفيا" كلمات قالتها "نوران.ت" لتعبر عن رفضها خيانة "فريدة" لـ"نور" ومحاولة خطف خطيبها منها: "في اخوات بالبشاعه دي بجد، والحب اللي بيزل بلاش منه، المشهد مؤثر بشكل مش طبيعي وواقعي جدًا".

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