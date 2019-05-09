6 مستحضرات ليلية ستمنحكِ بشرة خالية من الشوائب في الصباح

ما تطبّقينه قبل النوم، سيظهر مفعوله في الصباح، فخلال ساعات النوم الطويلة، يمكنكِ الاعتناء ببشرتكِ من خلال اللجوء إلى مستحضرات تمّ تركيبها خصّيصًا لهذا الوقت لتتمتّعي ببشرة نضرة وجميلة عند الصباح، فقط استفيدي من كلّ المركّبات الموجودة في المستحضرات المخصّصة لليل ودعيها تتغلغل بعمق داخل الخلايا لتغذيتها.

من هنا، اخترنا لكِ أجدد 6 مستحضرات عناية بالبشرة تمنحكِ بشرة جميلة في الصباح، ستجدين أقنعة، سيروم، مرطّب وجه وآخر للشفاه.

SHISEIDO WASO: Hydrating Gel Beauty Sleeping Mask

هذا القناع المرطّب سيمنح البشرة إشراقة ونضارة لا مثيل لها في الصباح، وذلك بفضل احتوائه على حمض الـYuzu الياباني، نوع من خضار الليمون. هذه المادة غنيّة بالفيتامينات A وC وE التي ترطّب البشرة بشكلٍ فعّال. إضافةً إلى أنّه يحتوي على حمض الجليكوليك الذي يخلّص البشرة من التجاعيد ويعيد الصحة إليها.

FRESH Rose Deep Hydration Sleeping Mask

يحتوي قناع الوجه هذا على مستخلصات الوردة الدمشقية وحمض الهيالورونيك اللذين يرطّبان البشرة ويمنحانها نعومة لا مثيل له. يعد ليلة واحدة على استخدامه، ستلاحظين النتائج المرضية! يُذكر أنّ الترطيب الناتج عن هذا الماسك يدوم لمدّة 24 ساعة.

SKINFIX Redness Recovery+ Antioxidant Redness Treatment Overnight Mask

بفضل احتوائه على العسل والشاي الأخصر، يعمل هذا الماسك الليلي على تهدئة البشرة المتهيّحة ويخلّصها من الإحمرارات. كما يساعد هذا القناع في التخلّص من جفاف البشرة وترطيبها.

ORIGINS Plantscription Retinol Night Moisturizer

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هذا المرطب يغذّي البشرة طيلة الليل ليكافح مشاكل عدّة مثل التجاعيد، الهالات السوداء، البشرة الجافة وغير المشرقة. يحتوي هذا المستحضر الليلي على الريتينول الذي يخلّصكِ من التجاعيد، زهرة Swiss Alpine التي تعزز إنتاج الكولاجين في البشرة ونبتة الميشطة التي تعيد الشباب إلى البشرة.

L'OCCITANE EN PROVENCE Immortelle Reset Overnight Reset Oil-In Serum

يحتوي هذا السيروم على مكوّنات تنعّم البشرة، تحارب علامات الشيخوخة وتعيد الإشراقة إلى البشرة. هذا السيروم الليلي يساعد البشرة في محاربة كلّ الآثار السلبية التي تواجهها البشرة خلال النهار ليعيد الصحّة إليها في اليوم التالي.

LANEIGE Lip Glowy Balm

قناع ليلي مستحضرات عناية بالبشرة لانيج

هذا المستحضر يؤمّن كل الترطيب اللازم لشفاهكِ بفضل احتوائه على زبدة الشيا وزبدة الـMurmuru. يمكن تطبيقه في الوقت الذي ترغبين به، ويُستخدم كقناع ليلي لشفتين ناعمتين في الصباح.

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مرطب مناسب بحسب نوع بشرتك. فيساعد ذلك على تنعيم الوجه