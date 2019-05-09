إطلالات مميّزة لأشهر النجمات في برامج رمضان 2019

عرضت الحلقات الأولى من البرامج المنوّعة خلال شهر رمضان، لقاءات مع نجمات معروفات في العالم العربي، ظهرن فيها بإطلالات مختلفة يمكن الاعتماد عليها في اختيار أزياء الشهر الفضيل في 2019.

طلة شمس في برنامج مجموعة انسان

نبدأ مع برنامج "مجموعة إنسان" التي أطلّت في أولى حلقاته النجمة الكويتية شمس. اختارت فستان منمّق من توقيع Dolce & Gabbana، تميّز بنقشة النمر والورود الحمراء والخضراء التي غطته بالكامل. كشاكش صغيرة زيّنت ياقة وأسفل الفستان، مع الأكمام المنتخفة والمزمزمة. أضافت شمس على الفستان حزام عريض باللون النيود ليحدد خصرها بشكل أفضل. أما بالنسبة للمجوهرات فقد اختارت أقراط طويلة من الزمرّد.

من الناحية الجمالية، اعتمدت شمس تسريحة الشعر المرفوع مع خصلات أمامية، أما المكياج فهو سموكي تداخلت فيه الألوان الترابية.

إطلالة موفّقة اعتمدتها النجمة الكويتية شمس في شهر رمضان، كون الفستان محتشم، أنيق ومميّز واستطاعت أن تنجح في تنسيق اللوك في الكامل. على أمل أن نرى شمس في لوكات ناحجة أخرى.

طلة بثينة الرئيسي في برنامج سراي مع نوره

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بدورها، أطلّت النجمة بثينة الرئيسي في برنامج "سراي" مع الإعلامية نوره عبدالله، مرتدية عباءة باللون العنابي وفستان من نفس اللون، من Beeba World. تميّز التصميم بالتطريزات الذهبية على شكل أوراق الشجر والشراشيب عند الصدر. نسّقت بثينة الرئيسي العباءة مع ستيليتو، أساور وأقراط برّاقة.

بالنسبة للشعر، فقد اعتمدت تسريحة منسدلة ناعمة مع مكياج قويّ نوعاً ما تداخلت فيه نفس ألوان التصميم التي ارتدتها.

إطلالة لا شكّ أنها موفّقة، خاصة مع اختيار العباية لإرتدائها في شهر رمضان المبارك.

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