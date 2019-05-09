انتقي إطلالاتك المحتشمة من وحي أزياء سيرين عبد النور

تنال اطلالات سيرين عبد النور، دومًا اعجاب نقّاد الموضة، حيث إنّها تجمع دائمًا بين الأسلوب الأنثوي الناعم مع لمسات من العصرية، وأحيانًا تميل لاعتماد الصيحات الجريئة واللافتة.

ومؤخرًا لاحظنا عددًا من الاطلالات المميزة التي تألقت بها سيرين، بطلة مسلسل "الهيبة" في جزئه الجديد الذي سيُعرض في رمضان 2019، واللافت في هذه الاطلالات، أنها كانت ذات طابع محتشم ومحافظ، وإليكِ بعض الأمثلة في حال رغبتِ أن تستوحي منها في مناسباتكِ الخاصة أنتِ أيضًا، في رمضان.

سيرين عبد النور في لوك شبابي في التنورة الميدي:

في هذه الاطلالة اختارت سيرين عبد النور تنورة ميدي باللون الأحمر الحيوي، نسقت معها توب باللون الأسود، وجاكيت قصيرة من الجلد باللون الأسود، أضافت من خلالها لمسات شبابية على اللوك الذي أكملته بحذاء بكعب عالٍ، ونظارات شمسية ذات تصميم عصري.

فستان ماكسي ناعم باللون الزهري تألقت به سيرين عبد النور:

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في اطلالة ثانية لافتة ومحتشمة، شاهدنا سيرين عبد النور وقد اختارت فستان ماكسي من قماش الحرير الفاخر وباللون الزهري الهادئ الذي ناسبها تمامًا، قَصّته منسدلة وأكمامه طويلة، وقد نسقت معه حقيبة من الجلد بنقشة جلد الأفعى باللون الأحمر العنابي من “سانت لوران” Saint Laurent، وأقراطًا ناعمة من اللؤلؤ.

اطلالة أنيقة في فستان ميدي باللون الأسود اعتمدتها سيرين عبد النور:

في إحدى المناسبات المسائية، شاهدنا سيرين عبد النور وقد اختارت فستان ميدي باللون الأسود بقصة محتشمة، أكمامه طويلة وطوله يصل حدّ الركبة، أكتافه مكشوفة لكن بطريقة ناعمة وغير فاضحة، وقد نسقت معه عقد تشوكر أضافت من خلاله لمسات عصرية إلى الفستان الأسود الكلاسيكي.

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اعتمدي التنورة الماكسي لتتألقي بإطلالة رائجة هذا الربيع