انت الان تتابع تفاصيل خبر "BBC" تفصل مذيعاً أساء لمولود الأمير هاري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 03:51 مساءً - فصلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أحد مذيعيها؛ بعدما نشر صورة على "تويتر" لقرد يرتدي ملابس وعليها تعليق "الطفل الملكي يغادر المستشفى".

ووضعت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، مولودها في الساعات الأولى من يوم الاثنين، وهو ذكر، أطلق عليه الزوجان اسم آرتشي.

وأصبح الطفل الملكي أول طفل مختلط عرقياً يتمتع بمكانة بارزة في تاريخ الملكية البريطانية الحديث.

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وكتب المذيع داني بيكر الذي يعمل في إذاعة "بي بي سي 5"، على "تويتر": "فُصلت للتو من العمل".

وقال المذيع بيكر عقب تعرضه لانتقادات لاذعة في وسائط التواصل الاجتماعي: "آسف لأن الصورة الساخرة التي نشرتُها للطفل الوليد قد أثارت غضب بعضهم. لم يخطر ببالي أن تلك الصورة ستسبب كل هذا الغضب، لأن مخي ليس مريضاً".

وأضاف: "ولحظة أن أشار لي بعضهم بمضمونها حذفتها، وهذا ما حصل".

يذكر أن داني بيكر، البالغ من العمر 61 عاماً، يقدم برنامجاً في الإذاعة الخامسة في "بي بي سي" يُبث نهاية كل أسبوع.