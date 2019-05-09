الأم الفرفوشة رزق.. كوميديا هالة صدقي في "بركة" لا تنتهي: اعترف يا واد

أم صعيدية صاحبة شخصية كوميدية قريبة من أولادها، تتعامل مع ابنها بحس فكاهي في كل ما يتعلق بحياته، نتحدث عن "فريدة" الشخصية التي تجسدها الفنانة هالة صدقي في المسلسل الرمضاني "بركة" المذاع على قناة cbc.

في الحلقة الأولى من المسلسل، أطلت "فريدة" مع خطيبة ابنها "بركة" والذي يجسده الفنان عمرو سعد، بأحد محلات الحلويات لشراء تورتة لعيد ميلاده، لتختار الأقل سعرا، ويدور الحوار في إطار كوميدي "هاتي 100 جنيه اللي مغلبينك و20 جنيه عليهم اهو"، لتطلب منها "سارة" أن تكف عن البخل قائلة: "ما تفكي الكيس شوية"، لترد عليها: "انتي جاية عليا بخسارة في العيد صغير خدتي 100 جنيه، والكبير 200 جنيه، عيد الحب 350 جنيه".

أما الحلقة الثانية من "بركة"، دار حوارا كوميديا بين "فريدة" وابنها حول المشكلة التي يعيشها في الفترة الأخيرة لتحاول في البداية مراوغته لتخرج مرة واحدة قائلة: "اعترف يا واد"، ويبدأ "بركة" في تأليف قصة من وحي خياله وهو جالس في أحضان والدته وتداعب شعره، حتى تدخل خطيبته "سارة".

ومن بين المشاهد الكوميدية التي جمعت بين "فريدة" و"بركة" و"سارة"، حينما أوقع عمرو سعد أحد المرتشين في وجودهما، لتخرج خطيبته قائلة: "خربتها أنت وأمك"، لترد هالة صدقي بعفوية وتلقائية: "أمك يا قليلة الأدب.. اسمها والدتك" .

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مسلسل بركة، بطولة عمرو سعد، مع مشاركة كل من كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنا، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صلاح عبدالله، المسلس من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداثه في سياق درامي، يُجسد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة، إلا أنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشكلات كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التي تحبه.

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