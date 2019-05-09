استشاري تغذية: "السمن" لا تفسد "الدايت"

قدم الدكتور عماد فهمي استشاري الصحة الغذائية، نصائح عدة للحفاظ على نظام "دايت" خاصة في شهر رمضان.

وقال "فهمي" خلال لقاء مع داليا أشرف مقدمة برنامج "8 الصبح"، المعروض على قناة "dmc"، إن استخدام الزبدة والسمنة لم يعد ممنوعا في أكلات الرجيم، مؤكدا أن زيت الزيتون المعصور على البارد، والذي يعد من أجود أنواع الزيوت الطبيعية وينصح بالطهو بها.

وتابع: "عند تسخين السمنة ينفصل عنها الدهن والكوليسترول لتشكل مورتة وتصبح السمنة خالية من الكوليسترول، حيث تكون أخف من الزيوت المهدرجة كالذرة وعباد الشمس".

​