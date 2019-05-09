تلجأ بعض الأمهات لتكرار أصناف معينة من الدواء عندما يمرض أطفالهن أو منع الطعام عنهم وهو ما يزيد من آلامهم.
وقال الدكتور محمد كامل استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ "هن"، إن هناك حالات مرضية لا يجب على الأم التعامل معها بنفسها دون مراجعة الطبيب.
وعرض "كامل" الحالات المرضية، التي يجب على الأم أن تتوجه فيها بطفلها للطبيب ومنها:
ارتفاع درجات الحرارة، أكثر من 38 درجة مئوية، وعدم نزولها مع عمل الكمادات وتناول خافض للحرارة.
خمول الطفل وعدم قدرته على اللعب وممارسة حياته الطبيعية واليومية.
شكوى الطفل المتكررة من ألم بالرأس وعدم قدرته على فتح عينه، أو صعوبة في تناول الطعام، الشراب.
إصابة الطفل بالارتباك، التشنج، صلابة العنق، القيء المستمر، وعدم الثبات في المشي.
إصابة الطفل بالطفح الجلدي، في حالة ملاحظة أن الطفح لا يتحول لونه عند لمسه.
حالة ضيق التنفس.
ظهور أعراض التسمم، مثل الغثيان وألم البطن والقيء وعلامات الجفاف.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح للأم.. أعراض مرضية إذا ظهرت على طفلك اذهبي للطبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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