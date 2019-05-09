استشاري تغذية يقدم وجبة إفطار دسمة.. نشويات وسلطة خضار

قال الدكتور عماد فهمي استشاري الصحة الغذائية، إنه يمكن استغلال شهر رمضان لتطبيق نظام غذائي صحي يحقق إفادة كبيرة للجسم.

وأضاف "فهمي" خلال لقائه مع داليا أشرف مقدمة برنامج "8 الصبح" المعروض على قناة "dmc"، أن النشويات من المهم تناولها في الإفطار، منوها بأنه يفضل أن تكون وجية الإفطار عبارة عن أرز أو عيش أسمر.

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وأكمل: "البروتينات يفضل أن تكون حيوانية، ومن الضروري أن يحتوي طبق السلطة على الخضروات كافة، أما الخضروات في النظام يفضل أن يكون مشوية أو سوتيه، مع زيادة كميات المياه ولا يمكن الاستغناء عن المياه من أجل العصائر".

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