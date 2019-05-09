واجه بعض المشاهير صعوبات في ترجمة فكرة الحفل

ربما واجه بعض المشاهير صعوبات في ترجمة فكرة حفل الميت غالا هذا العام، وهي الغرابة والابتعاد عن كل ما هو تقليدي، ولكن شخصا واحد تمكن من تنفيذ هذه الفكرة كاملة، وهو الممثل إزرا ميلير، الذي ارتدى بدلة رسمية باللون الأسود من بيربري، ولكن إكسسواراته كانت غريبة، حيث كان هناك 5 أعين إضافية حقيقية على وجهه، عينان تحت عيناه الحقيقتين، وعينان على جبينه، وعين بين الحاجبين، ورسمتهم خبيرة التجميل ميمي تشوي، حيث قالت:" كان كلنا غير واعي نوعا ما. ولكن في النهاية نجح الأمر".

ومنذ أن بدأت تشوي مهنتها في عالم التجميل منذ 5 سنوات، تمكنت من جذب مليون متابع على إنستغرام، وذلك لمكياجها السريالي الغريب والمميز، وكان من بينهم مدير أعمال ميلير، الذي قدمها له، وقالت تشوي:" بما أنني كنت أفكر في فكرة الغالا، فكرت في الأعين المتعددة التي تكشف عن الشخصيات المختلفة والتي ستكون مناسبة للشخصيات المختلفة التي نتقمصها".

واستغرق تطبيق الرسم للميت غالا 5 ساعات، بداية من الساعة 4 صباحا، حيث أخذت كل عين 200 خطوة وعلى الأقل 30 دقيقة، ولكن تشوي قالت إن طريقتها في الرسم كانت عشوائية إلى حد كبير، موضحة:" لم أرسم أي شيء ما قبل الحدث، لم أرسم خطوط الوجه، أحب أن ابدأ في زاوية واحدة ومن ثم أرى كيف تسير الأمور".

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وفي الصباح، خطرت فكرة لدى تشوي، وهي رسم أكثر من عين، لأنها ستناسب شكل وجه والبنية العظمية لميلير، وأشارت:" لدى ميلير بنية عظمية رائعة، ولكن وجهه مختلف كليا بالنسبة لي، ربما كان وجهه سيبدو مزدحما"، ولتجنب ازدحام وجه ميلير، قررت رسم الأعين بالطريقة التي ظهر عليها، ولفتت:" بعد رسم الأعين، قررنا رسم الحواجب، ليبدو الشكل أكثر غرابة". وقالت عند رسمها العين الوسطى:" لم أكن أعرف ما إذا ستكون عين يمنى أو يسرى. لذا رسمت الحواجب لإخافة الناس"

وتأكد من أن الرسم سيدوم لـ24 ساعة، باستخدام مواد إكليرك وطلاءات للجسد، بدلا من كريم المكياج الذي ربما سيسيل، ولكن على شفاة ميلير استخدمت أحمر شفاه روبي وو من ماك، وأوضحت:" مزجت أكثر من 20 لونا مختلفا لتظهر تلك الرسمة". وفيما يتعلق بإطلالات الميت غالا الأخرى، ذكرت تشوي أنها لا تحب مقارنة الفن، ولكنها وصفت إطلالة ليدي غاغا باللطيفة.

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