أبرز صيحات صبغة الشعر الأشقر لصيف 2019

القاهرة - لايف ستايل
يعتبر الشعر الأشقر بدرجاته المختلفة من أبرز خطوط الموضة لصيف 2019، فتفضّله غالبيّة النساء من حول العالم وتحديدًا النجمات، لما يضفيه من لمسة لافتة وجذّابة على إطلالة المرأة.
إذا كنتِ ممّن يحبّذن صبغ شعركِ باللّون الأشقر، لديكِ العديد من الخيارات، وهي درجات متنوّعة منه، كالأشقر العسليّ الفاتح والداكن، الشاحب والمتوسّط، هذا إضافة إلى درجات أخرى تتطلّب منكِ المزيد من الجرأة لاعتمادها، كالبلاتيني، البروند، الأشقر بنغمة الفراولة أو الذي يميل إلى لون الزبدة بدرجات فاتحة وداكنة في آن.
جرّبي أيضًا الحفاظ على الجذور داكنةً وتلوين النهايات والأطراف باللّون الأشقر العسليّ، أو بأسلوبيّ الأومبري والبروند لمنح الخصلات إطلالة مختلفة وحيويّة تعزّز من جمال وجاذبيّة قصّة وتسريحة شعركِ لكافّة مناسبات هذا الصيف.
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صبغات لتغطية الشعر الشايب وإبراز جمال لون البشرة
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