فتاة تدخل في غيبوبة أثناء جراحة بالأنف بسبب طبيب "رغاي"

لم تتخيل فتاة إماراتية بأن جراحة بسيطة خضعت إليها لتصحيح انحراف بسيط في أنفها، سوف يفقدها الوعي وتدخل على إثرها في غيبوبة بسبب توقف القلب وتلف كبير في المخ، منذ 16 يومًا.

كانت الفتاة الإماراتية صاحبة الـ23 عامًا، تعرضت لهبوط حاد خلال خضوعها لجراحة بسيطة في أنفها، أدت إلى توقف القلب طيلة 7 دقائق وتلف كبير في المخ، بحسب ما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

الجراحة التي كانت تستغرق ساعتين فقط، طالت إلى ما يقارب الخمس ساعات، حيث وقف أهل الفتاة ينتظرون خروج ابنتهم، لكن اتضح بعد ذلك بأنه جرى نقل الفتاة من الباب الخلفي لمستشفى أخرى في محاولة لإنقاذها.

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وأوضحت أسرة الفتاة بأن طبيب التخدير والجراح اعترفا للأهل بهبوط حاد في ضغط الدم بسبب الأدوية وتوقف القلب، لأكثر من سبع دقائق من دون انتباه طبيب التخدير لأنه كان مشغول بالتحدث مع زميله ولم يراقب المؤشرات الحيوية كنبض القلب والضغط.

ومن جانبها، أعلن مسؤولو هيئة التنظيم الصحي في الإمارات، اتخاذها كافة الاجراءات القانونية بحق أي طبيب يعرض حياة المرضى للخطر.

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