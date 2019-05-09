فطارك النهاردة: كساديا وبطاطس محمرة.. والحلو "كيكة الموز"

في رابع أيام رمضان تتلاشى العزومات، وتبدأ ربات المنزل في التفكير بشأن تقديم إفطار صحي وسريع بعيدا عن المحاشي واللحوم، فنقدم لك اليوم فطارا سريعا عبارة عن "كساديا"، وإليك طريقة عملها. المكونات صدور دجاج مخلية ومقطعه مكعبات صغيرة. بصله مفرومة. ملعقة ثوم. ملح، فلفل أسود، بهارات، ثوم وبصل بودرة "حسب الرغبة". حلقات فلفل رومي ملون. 2 كوب مكعبات طماطم. مايونيز. جبن سائل. موتزاريلا. شيدر مبشور. خبز تورتيلا. الطريقة يغسل الدجاج جيدا ويتبل بالملح والفلفل، البابريكا، الثوم البودرة والبصل البودرة ويترك جانبا. في مقلاه يسخن ملعقة من الزيت، ويضاف إليها الدجاج المتبل ويقلب حتى يتغير لونه. يضاف البصل والفلفل والثوم ويقلب جيدا، ثم يضاف الطماط بعد أن تدبل الخضروات السابقة. بعد طهي الدجاج يضاف مزيجا من الجبن ويقلب جيدا. يوزع المزيج في خبز التورتيلا، وثم يلف الخبز. Advertisements يقدم الكساديا بجانب البطاطس الحمرة وهي تعتبر أكلة صحية وسريعة. الحلو: كيكة الموز المكونات 6 بيضات. 2 كوب كبير سكر بودر. 2 كوب كبير حليب. 5 حبات موز مهروس. كوب كبير زيت ذرة. 4 كوب كبير الدقيق. 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر. فانيليا. رشة ملح. قرفة مطحونة. طريقة التحضير يمزج البيض والسكر والفانيليا جيدا بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق. يضاف الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الخفق، مدة لا تقل عن 3 دقائق، ثوم يضاف الجليب. يضاف الدقيق تدريجيا بعد النخل مع الأستمرار فى التقليب. ثم توضع رشة الملح والقرفة والبيكنج بودر. يضاف الموز وتقلل سرعه المضرب الكهربائي. يصب الخليط في قالب الفرن المدهون بالزيت ومبطن بالدقيق. يدخل القالب الفرن الساخن، لمدة 35 دقيقة، مع عدم فتح باب الفرن قبل مرور الوقت. تخرج صينية كيكة الموز من الفرن، وتترك جانباً حتى تبرد ليسهل تقطيعها وتقديمها. ​

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