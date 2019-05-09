قانوني يوضح المسؤولية للجنائية لطفل الدقهلية قاتل شقيقته الرضيعة

شهدت إحدى قرى مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية واقعة غريبة، حيث لقت رضيعة مصرعها على يد شقيقها الذي يبلغ من العمر عامين.

فكانت الأم العشرينية التي تدعى "هبة" ذكرت في محضر الشرطة بأن طفلها "محسن" ذو العامين، خنق شقيقته الرضعية "أمل"، وعمرها شهر، أثناء لهوه معها، ما تسبب في وفاتها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية، وتكليف المباحث الجنائية لمعرفة ظروف الواقعة وملابساتها.

ومن جانبه، علق الدكتور محمود كبيش، الخبير القانوني وعميد كلية الحقوق الأسبق جامعة القاهرة، بأن الطفل في هذه الواقعة لا تقع عليه أي مسؤولية جنائية، مضيفًا بأن الأطفال لم يتحملوا المسؤولية الجنائية حى سن الـ7 أعوام.

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وتابع "كبيش" في حديثه لـ"هن"، بأن الطفل يمكن عرضه على القاضي لاتخاذ التدابير اللازمة، ومنها التدابير الطبية والنفسية وإذا كان يمكن عرض الطفل على طبيب نفسي.

وأما عن مسؤولية الأم، فأوضح الخبير القانوني، أن الأم لم يتخذ ضدها أي إجراءات قانونية، لكن في حالة إثبات وجود سبب وعامل بين تقصيرها تجاه أطفالها ووفاة الرضيعة سوف يجري مساءلتها قانونيًا.

وذكر عميد حقوق الأسبق بأن المسئولية الجنائية تقع على الأطفال من بعد عمر الـ7 سنوات، حيث أوضح القانوني بأنه من سن 7 إلى 12 عامًا توجد المسئولية القانونية حيث تطبق التدابير الأمنية وليس العقوبات الجنائية.

ومن عمر الـ12 إلى 18 عامًا تطبق العقوبات الجنائية، لكن يستثنى عقوبة الإعدام والسجن المؤبد على الأطفال، وذلك بحسب قانون الأحداث.

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