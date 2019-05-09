صور| بريطانية تصاب بتورم في الفم بسبب منتج رخيص لتبيض الاسنان.. "الغالي تمنه فيه"

تعرضت مديرة جامعة بريستول البريطانية، كلير كلارك، صاحبة الـ42 عامًا لتورم شديد في فمها بعدما استخدمت منتجًا رخيصًا لتبييض الأسنان لا يتجاوز سعره الـ70 دولارًا.

صفقة رائعة حصلت عليها "كلير" حينما قامت بشراء مبيض الأسنان، ولكن لم تكن تعلم أنها ستجعل فمها يتورم بشكل كبير حينما استيقظت في صباح اليوم التالي، بحسب صحيفة" ديلي ميل" البريطانية.

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وجدت كلير المنتج على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقدت أنها ستوفر الكثير باستخدامه، ولا يستدعى الأمر ذهابها لعيادات التجميل، زادت رغبتها للحصول على المنتج بعدما وجدت أنها ستتمكن من إجراء العملية في المنزل ولن تضطر للذهاب لعيادات التجميل.

عندما استيقظت ووجدت فمها متورمًا بشكل كبير، كما وجدت البثور تغطي شفتيها وهو ما جعلها لا تستطيع التحدث أو تناول الطعام بسهولة، وهو الأمر الذي جعلها لا تطيق النظر للمرآة، وعندما لمحت مظهر وجهها أصيبت بالصدمة، وشعرت بالحرج الشديد.

اختفى الانتفاخ بعد 48 ساعة لكن البثور كانت بحاجة لوقت أطول كي تختفي، وذلك بعدما لجأت لتناول المضادات الحيوية لكي تتعافى مما حدث لها من هذا المنتج.

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