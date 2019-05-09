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حيرت حالة شابة مراهقة تدعى "كيتلين ليتل" صاحبة الـ16 عامًا، وتقطن بولاية نورث كارولينا الأمريكية، الأطباء بسبب إصابتها بارتجاج في المخ إثر تعرضها لحادث سير.
تتعرض كيتلين لحالة نادرة من فقدان الذاكرة كل ليلة حينما تستيقظ كل صباح، معتقدة أنها في شهر أكتوبر عام 2017، وفقًا لموقع "فوكس نيوز"، في حالة مشابهة لدور الفنان أحمد حلمي في فيلم "1000 مبروك"، المقتبس من فيلم "Groundhog Day"، عندما يستيقظ كل صباح وقد فقد ذاكرته.
وترجع هذه الحالة بعد تعرض "كيتلين" لحادث سيارة في الـ12 من أكتوبر عام 2017، وظن الأطباء أن ارتجاج الدماغ الذي أصيبت به، سيزول مع مرور الوقت، لكن حالتها لم تتحسن منذ ذلك الحين.
حاول والدها إطلاق حملة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لجمع التبرعات اللازمة للحصول على دعم مالي كبير لعلاجها، إلى جانب إيقاظها كل صباح لإخبارها بما حدث لها طوال الفترة الماضية.
واجهت "كيتلين" صعوبات في التعلم، لأن ذاكرتها لا تحتفظ بجميع المعلومات التي تتلقاها بالمدرسة، وانحصارها على عام 2017 فقط الذي يذكرها بحادثة السير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| على غرار "1000 مبروك".. مراهقة تفقد ذاكرتها كل صباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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