أسلوب الشارع في أسبوع "تبليسي" لخريف 2019.. تناقضات جذابة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت في الفترة الأخيرة عدة عروض أزياء مختلفة، من نيجيريا إلى باريس، شملت مجموعة من أبرز العلامات ودور الأزياء، مثل ديور وبرادا وشانيل، ولا زلنا في انتظار العديد من العروض.

وبالإضافة إلى ما قدمته عروض الأزياء من إطلالات جذابة ومميزة، يصعب تجاهل إطلالات ستايل الشارع، والتي تحتفظ بمكانة خاصة بها مثل إطلالات العروض الرئيسة، ويتميز كل أسبوع موضة بستايله الخاص للشارع.

ووفقًا لمجلة "فوغ"، قدم أسبوع موضة تبليسي عاصمة جورجيا لخريف 2019، إطلالات متنوعة لاستايل الشارع، جمعت بين تصاميم بسيطة اعتمدت على الملابس الرياضية، وأخرى جريئة لافتة مثل الألوان الفسفورية والتصميمات المزينة بالريش، والنقشات المتنوعة، خاصة نقشات الحيوانات.

وتضمنت إطلالات ستايل الشارع، صيحة المونوكروم تنوعت بين الألوان الزاهية مثل البرتقالي أو الأحمر، بالإضافة إلى ألوان هادئة مثل البيج، سواء كانت باللون نفسه أو بدرجات مختلفة.

Advertisements

كما سيطرت الإطلالات التي تجمع بين البليزر والشورت، وإطلالات أخرى اعتمدت على الجينز من الرأس إلى أخمص القدمين، وكان البليزر أيضًا من القطع المسيطرة بمختلف ألوانه وتصاميمه، وخاصة التصميم الفضفاض.

ومن بين الإطلالات اللافتة النظر، استخدام الوشاح الحريري كحزام يزيّن الخصر تم تنسيقه مع البليزر، وفي حين أن البنطلون السكيني أو الضيق يعد المفضل لدى الكثيرات، إلا أن البنطلون الفضفاض كان مسيطرًا أيضًا في أسبوع موضة تبليسي، جنبًا إلى جنب مع العديد من الصيحات التي نقدمها لكِ في الصور.