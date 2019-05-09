لوي فيتون تفاجئ زبائنها بطرح كرة طائرة.. هل سعرها مقبول؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما تفكرين في ضروريات العطلة الصيفية، ربما يخطر على بالك ملابس السباحة و كريم واق للشمس، لكن ماذا عن كرة طائرة ضخمة من توقيع كبرى دور الأزياء الفرنسية؟

هذا ما قامت به بالفعل العلامة الفرنسية الشهيرة لوي فيتون، حيث طرحت كرة طائرة فاخرة أتت بنمط المونوغرام على غرار الباتشوورك و بظلال مشرقة.

ووصف المنتج على الموقع الإلكتروني لبيت الأزياء الفرنسي بأنه كرة طائرة يمكن اصطحابها إلى الشاطئ، أو ببساطة تعليقها في البيت كزينة للجدار.

ويبلغ سعر هذه الكرة الفاخرة 2,187 دولارًا، وهو سعر باهظٌ جدًا ويكلّف أكثر من حقيبة Wave Chain الجديدة للعلامة الفرنسية التي لا يتجاوز سعرها 1,810 دولارات.

Advertisements

ومع ذلك، فإن الكرة تأتي أيضًا مع حقيبتها الشبكية الأنيقة جدًا من الناحية الفنية، إنها صفقة مزدوجة مُكلفة للغاية.

ويأتي المنتج ضمن مجموعة من ضروريات العطلة الصيفية التي أطلقتها العلامة الفرنسية، وقد بيع بالفعل فور طرحه في المتجر الإلكتروني، كما تشمل المجموعة مضارب الكرة الشاطئية الرياضية بسعر 2,187 دولارًا، وحامل زجاجة الماء بسعر 1,152 دولارًا، إلى جانب منشفة الشاطئ التي تبلغ قيمتها 488 دولارًا، وسماعات الأذن بسعر 1,145 دولارًا.