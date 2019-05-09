تألقي في الصيف بصبغات شعر عصرية بتقنية "البلياج"

"البلياج" هي تقنيّة في صبغ الشعر تعتبر من الأكثر رواجًا لهذا الصيف، هي تشبه "الأومبري"، ويمكن اعتمادها بأساليب متنوّعة وبمختلف ألوان الشعر، كالأشقر، الكاراميل، الذهبيّ والورديّ، تضفي حيويّة وأنوثة على المرأة التي تبحث عن إطلالة جماليّة أنيقة ومرحة في الوقت نفسه لمناسبات الصيف.

ما هي تقنيّة البلياج؟

هي صبغة تطبّق مباشرة على الشعر، بدءًا من الأطراف وصعودًا باتّجاه الجذور، خلافًا لتقنيّة الهايلايتر. يمكن من خلال البلياج الحصول على صبغة الأومبري المتدرّجة بشكل متناغم ومتدرّج أو بأسلوب الهايلايت واللولايت اللّذين يتمّ فيهما استخدام أوراق القصدير لتفتيح الخصلات بدءًا من الجذور إلى الأطراف.

والجدير بالذكر، لا توجد قاعدة محدّدة لألوان البلياج، بل يمكن للمرأة اعتماد الألوان التي تفضّلها في صبغة واحدة على أن يتمّ تطبيقها على يد مزيّن الشعر للحصول على نتائج مرضية، فاجمعي بين النغمات الباردة والفاتحة والأخرى الداكنة على كامل خصلات الشعر لتبدو أكثر حيويّة مع تموّجات طبيعيّة.

Advertisements

يمكنكِ تجربة تقنيّة البلياج مع الشعر الغامق والأشقر الكريميّ فوق قاعدة باللّون البنيّ الداكن، أو اللّون الورديّ مع الأشقر والعسليّ اللّامع الذي يمنحكِ إطلالة مشرقة ولافتة، واستعيني بزيوت تصفيف الشعر لمنح الخصلات مزيدًا من اللّمعان إضافة إلى مستحضرات العناية المناسبة للحفاظ على لون شعركِ لمدّة أطول.

قد يهمك أيضا:أحدث صبغات الشعر الأشقر بالكركم في هذه الخطوات

سعيد حافظ يُقدّم 5 نصائح للحفاظ على لون شعرك وحمايته من التساقط