رانيا يوسف تكشف عن مجموعة من الأزياء الرمضانية

كشفت مصممة الازياء رانيا يوسف عن تصميمها لمجموعة من الازياء الرمضانية، وتحدثت عن الكولكشن في تصريحات خاصة قائلة: "الكولكشن يحمل اسم "رمضان بتاع زمان" وتعمدت ان تكون كل قطعة من هذا الكولكشن ترمز لشئ من ذكريات رمضان الجميلة والتي لم تعد موجودة حاليا"، موضحة: "أنا قمت بتقسيمها لعدة اقسام منها جزء خاص بشخصيات رمضان والتي قمت بتصميمها على شكل "بيشت خليجي وبيشت عراقي وبيشت سعودي"، الذي يرتديه ملوك وامراء الدول العربية وصفوة المجتمعات العربية، وهو للعلم موضة جدا في بيوت الازياء العالمية".

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وتابعت قائلة: "أيضًا صممت مجموعة من البيشت المصري مستوحي من الروح المصرية فالبيشت يحمل اكثر من لون من قماش فضفاض ناعم حت يناسب المناخ الحار في مصر في الصيف"، وأكملت: "وللعلم البيشت كان يصنع دائما من الحرير الطبيعي ولكنني قمت بتصميمه بقماش اخر يناسب المرأة المحجبة ويناسب المناخ الرمضاني، وصممت عليه 4 شخصيات شخصية بائع الفول وشخصية المسحراتي وشخصية بائع الكنافة ، وبائع العرقسوس وصممت الشخصيات من الباتش وورك والخلفيات بالرسم اليدوي، وعلى صدر البيشت من الامام قمت بالتطريز ووضعت الشخصية من الظهر حتى احافظ على هوية البيشت فنتج عنها قطعة غنية وفخمة للغاية".

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أما المجموعة الثانية كانت عبارة عن ملس وهو الملس الصعيدي حتى يناسب السهرات الرمضانية ، وانا يعتبر اول من ادخلت الملس مع "الباييت" فمزجت بين التراث الاصيل القديم والموضة الاوروبية العالمية وهذا التصميم نال اعجاب كثيرون، وأيضًا المجموعة الثالثة فكانت عبايات نيللي وشيريهان فكانت اجمل ايام شهر رمضان وقت فوازير نيللي وشيريهان والتي كنا ننتظرها يوميا، وركزت على شريهان لعل هذا الكولكشن يكون سببا في عودتها مرة اخرى للشاشة ، فصممت ملس عليه شريهان وايضا صممت عباية ايضا عليها شريهان.

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