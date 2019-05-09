مادونا تتخفّى بالبرقع في أحد مطارات نيويورك وتتغيّب عن "ميت غالا" 2019

أثار غياب النجمة العالمية "مادونا" عن حفلة "ميت غالا" العديد من التساؤلًا، وكان ملحوظًا ولافتًا، على الرّغم من ازدحام سجادة الحفلة الوردية لهذا العام بأكثر نجوم هوليوود شُهرة، خُصوصًا بعد سلسلة الإطلالات المُلفتة التي ارتدتها في "ميت غالا" العام الماضي.

وظهرت مادونا وحيدة في مطار JFK الواقع في ولاية نيويورك الأميركية، بل وتخفّت بالكامل أسفل رداءٍ لونه أسود من رأسها إلى أخمص قدميها، بينما كان النّجوم والنّجمات مُنشغلين بالتقاط الصّور أمام عدسات الكاميرات في الحفلة.

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وبدأت مادونا تخفّيها بوضع بُرقع أسود على رأسها، وفوقه نظارات شمسيّة ضخمة، وذلك لكي لا يتمكّن أحد من التّعرّف عليها من المُعجبين ومُضايقتها.

وأكملت مادونا إطلالتها السّوداء بارتداء معطف أسود منفوخ ضخم، اختارته من علامة New York Yankees، تزيّن بلمساتٍ حريرية عند نهاية أكمامه، ونسّقت معه بنطلونًا رياضيًا أسود، وانتعلت في قدميها صندلًا أسود من علامة لوي فيتون.

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وكُشفت هوية مادونا، عند وصولها منطقة التّفتيش بالمطار، وذلك لأنّها اضّطرت لخلع البرقع والجاكيت الضّخم، فظهرت خصلاتها الشقراء والتيشيرت الرّمادي الذي ارتدته أسفل المعطف.

وشوهدت ابنة مادونا، "لوردس"، 22 عامًا، وهي في طريقها لحضور حفلة "غوتشي" ما بعد "ميت غالا" برفقةِ صديقٍ لها.

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