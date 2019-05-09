ألوان تجعلك أكثر نحافة ورشاقة أهمّها الفاتحة

يتبادر الأسود إلى ذهننا عندما نتكلّم عن الألوان التي تجعلنا نبدو أكثر نحافة، لكن هذا اللون ليس الوحيد الذي يتمتع بتأثير منحّف، فهناك ألوان عدة أخرى تتمتع بالمفعول نفسه ندعوكنّ للتعرّف عليها في ما يلي:



إن لائحة الألوان التي تتمتع بمفعول منحّف أطول مما نعتقد. وإذا كان الأسود يحتلّ رأس هذه اللائحة إلا أن هناك العديد من الألوان الأخرى التي تتمتع بالمفعول نفسه منها البني الفاتح، الرصاصي، الرمادي المائل إلى الأزرق، بني الشيكولاتة، الأزرق الليلكي، الأزرق العميق، الخوخي، البرغندي، الأخضر الداكن، البني المحمرّ، الأحمر الداكن العميق، الأحمر البنفسجي الداكن، ومن الممكن أن نجد الألوان المنحّفة في التدرجات الدافئة والباردة على السواء. ولكن علينا أن نتذكر دائماً أنه كلما كانت التدرجات التي نعتمدها في إطلالتنا داكنة ستجعل القوام يبدو أكثر نحافة ورشاقة.

- ألوان فاتحة منحّفة

إن ارتداء الألوان الفاتحة بأسلوب ذكي ممكن أن يتمتع بتأثير منحّف. أما الحيلة المثالية في هذا المجال فتعتمد على ارتداء الألوان الداكنة في المناطق التي ترغبين بإخفائها والألوان الفاتحة في المناطق التي ترغبين بإبرازها، وعندما نتكلم عن الألوان الفاتحة في هذا المجال، نعني الهادئة منها فقط، أما الألوان الفاتحة النيونيّة فهي تضخّم الطلة وتجعلها تبدو أكثر اكتنازا، ومن أبرز الألوان الفاتحة المناسبة في هذا المجال: المرجاني، البرتقالي، الأحمر الكرزي، الأزرق الفاتح، الأخضر الزمردي، الأزرق الفيروزي، أزرق الشفق، الأصفر الخردلي، والأزرق النيلي. وإذا كنتِ تبحثين عن إطلالة منحّفة أكثر رقّة جرّبي التدرجات الباستيليّة والتدرجات العارية، فهي ألوان تضفي توازناً على الإطلالة وتسلّط الضوء دون تكلّف على المناطق التي نرغب بإبرازها في الجسم. جرّبي ألوان البيج الفاتح، الأخضر المائي، الزهري الهادئ، الزهري المبودر، البيج الرملي، الأصفر الفاتح، الفيروزي الفاتح، الأخضر الهادئ، والبيج الذهبي.

- سر الطلّة الداكنة الناجحة:

تلجأ النساء عادةً إلى الإطلالة التي يغطّيها الأسود بالكامل لإخفاء عيوب أجسامهنّ. ولكن في هذه الحالة تحتاج الإطلالة إلى إضافة لمسات من الحيوية عليها عبر إكسسوارات يتمّ تنسيقها معها. جرّبي حقيبة كبيرة باللون الأزرق الكهربائي، أقراط للأذنين باللون الأحمر القوي، سوار كبير باللون الأصفر، أو حذاء بطبعة جلد الثعبان. فلا تتأخروا في إضافة الإكسسوارات الملوّنة على الإطلالة عندما تكون داكنة اللون.

Advertisements

قد يهمك أيضاً :