ميغان ماركل تنفقُ على إطلالات حملها سبعة أضعاف كيت ميدلتون

تصدَّرت دوقة ساسكس ميغان ماركل خلال الفترة الماضية اختمام الإعلام والمتابعين، وعلى الرغم من وضعها مولودها الذي ظل مثار اهتمام على مدار شهور، إلا أن هذا الاهتمام لا يزال مستمرًا، والحديث هذه المرة عن إجمالي ما أنفقته ماركل من أموال على خزانة ملابسها وإكسسواراتها طوال فترة الحمل.

ونوّه بهذا الخصوص موقع "lovethesales.com" إلى أن ميغان كانت تتعامل مع براندات كبرى خلال الحمل منها أكوازورا، غيفينشي، ستيوارت ويتزمان وأوتلاند دنيم.

وأشار الموقع إلى أن تقديراته الخاصة تُبَيِّن أن الملابس والإكسسوارات التي ظهرت بها ميغان في المناسبات العامة التي حضرتها على مدار شهور الحمل، وعددها 75 مناسبة، قد كلفتها مبلغًا إجماليًا كبيرًا يُقدّر بحوالي 362895 إسترلينيًا.

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ويُقال، وفقًا لما ذكره الموقع، "إن هذا المبلغ يقدَّر بسبعة أضعاف المبلغ الذي أنفقته سلفتها كيت ميدلتون على إطلالاتها خلال المناسبات التي حضرتها بشهور حملها".

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