تعرف على الأبراج التي تتأثر أكثر من غيرها بموسم "الثور"

تختبر حالياَ جميع الأبراج الطاقة الخاصة ببرج الثور وذلك لان الفترة الحالية هي موسمه. وبعد فترة من الطاقة المتفجرة الخاصة بموسم الحمل، الفترة الحالية هادئة الى ما وتسير بإيقاع بطيء.. ولكن هذا لا يعني بان الطاقة هذه لا تجلب معها التغييرات. فطاقة البرج خلال موسمه تؤثر على جميع الأبراج ولكن بعض الأبراج تتأثر أكثر من غيرها، فطاقة الثور تتمحور حول الإيقاع الذي يناسب كل برج من الأبراج والشعور بالامان وبالسيطرة على زمام الامور. البرج هذا يحب الروتين والامور المبنية على أسس متينة. ستشعر الابراج برغبة بالقيام بتغييرات ولكن الرغبة هذه لن تكون حادة كما كانت عليه خلال موسم الحمل الناري .

فمن هي الأبراج التي ستتأثر أكثر من غيرها بموسم الثور؟

الثور 20 أبريل / نيسان - 20 مايو / أيار

من المنطقي أن يكون الذين ينتمون الى برج الثور هم الأكثر تأثراً بموسمهم.. فالفترة هذه هي فترتهم. سيكون البرج هذا في قمة سحره وعليه هو يمكن استغلال هذا السحر من اجل الحصو على ما يريده. سيشعر الثور بأنه في أفضل مراحله وسيكون هناك الكثير من المشاعر الإيجابية كما انه سيقوم بما يحب القيام به من تدليل للذات وعليه المشاعر الإيجابية التي سيختبرها الثور ستكون مضاعفة.

اقرا ايضاً:

اكتشفي "لونك المُفضّل" وتأثيره على شخصيتك حسب بُرجِك

الأسد 23 يوليو / تموز - 22 أغسطس/ آب

الثور معروف بعناده ما يجعله يعلق في مكانه لفترات طويلة وذلك لانه يرفض المساومة.. ولكن الوضع لن يكون كذلك للاسد. الأسد خلال موسم الثور سيجد نفسه امام فرصة مثالية لا تعوض على الصعيد المهني. سيختبر البرج هذا الكثير من الابداع خلال موسم الثور، كما انه سيجد نفسه متحمساً لإنجاز الكثير من الامور. الابراج تنصحه بعدم رفض الفرصة التي ستقدم له خلال الفترة القادمة.

Advertisements

العقرب 23 أكتوبر / تشرين الأول - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني

العقرب خلال هذه الفترة سيكون في وضع لا يشبهه.. سيجد البرج هذا نفسه يوجه كل إهتمامه وطاقته نحو الشريك والعلاقات بشكل عام. بطبيعة الحال العقرب سيتأثر بطاقة الثور الخاصة بالروتين وبتنظيم الامور ولكنه سيتأثر بشكل كبير بطاقة الثور الخاصة بحب البقاء في المنزل وإمضاء الوقت مع من يحب. وبما ان العقرب حسي ويختبر المشاعر أضعافاً مضاعفة عن غيره فما سيحصل هو انه سيضع جميع الامور في المرتبة الثانية والثالثة وسيركز كل اهتمامه على العلاقات التي تهمه في حياته خلال الفترة الحالية.

الدلو 20 يناير / كانون الثاني - 18 فبراير / شباط

موسم الثور سيكون مرحلة هامة وحساسة للدلو.. البرج هذا ومنذ فترة بلاحظ أن قناعاته وفلسفته تجاه الحياة والاخرين بشكل عام تتبدل وخلال هذه الفترة التبدل سيكون واضحاً وملموساً ومؤثراً لاننا سنجد الدلو يخرج نفسه من مكان ما أو موقع ما أو حالة جمود ما قبع فيها لوقت طويل. الدلو سيخرج من موسم الثور كنسخة حديثة محسنة عن الدلو القديم.

قد يهمك ايضاً:

إليكِ أكثر الأبراج شغفًا في الحب

وصفات بسيطة لاختيار قصة شعرك التي توافق "برجك"