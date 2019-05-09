مايا دياب تحتفل بشقيقتها بفستان "ريش".. ومتابعوها: الفكرة مسروقة من كيم

نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة لإطلالتها البيضاء على صفحتها الشخصية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت "مايا" خلال حفل تحضيرات فرح شقيقتها، فستانا أبيض، مكون كليا من الريش، بأكمام "أوفشولدرز"، وقصير أظهر ركبتيها.

وأرفقت الصورة التي حازت على إعجاب متابعيها بتعليق "احتفل بأختي قبل الزفاف"، وتفاعل معها متابعيها عبر التعليقات والتي جاء من بينها، "هي والفستان بياخدو العقل"، و"الفكرة مسروقة من كيم واخواتها"، في إشارة إلى الفنانة الاستعراضية الأمريكية كيم كاردشيان.

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كما شاركت مايا متابعيها عبر خاصية "ستوري"، بفيديوهات من الاحتفال والرقص خلال الحفل، وظهرت شقيقتها.

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