فيديو| "حكايات نهاد".. نسيبة بنت كعب "المرأة الحديدية"

اختارت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، الحديث عن السيدة نسيبة بنت كعب، الشهيرة بـ"أم عمارة"، وذلك من عبر برنامج "حكايات نهاد" الذي يذاع على شاشة الوطن TV.

فالسيدة نسيبة من أوائل من أسلموا مع سيدنا محمد -عليه الصلاة والسلام- وتميزت بشجاعتها التي جعلتها تشارك في الكثير من المعارك والغزوات حتى لقبت بـ"المرأة الحديدية"، فهي عرفت بأنها أشرس مقاتلة عرفها التاريخ الإسلامي.

وكانت غزوة أحد هي أولى الغزوات التي شاركت فيها السيدة نسيبة، ورغم إصابتها بـ13 إصابة، لكنها لم تترك سيدنا محمد -عليه الصلاة والسلام-، فكانت ضمن الأحد عشر شخصًا الذين التفوا حول الرسول لحمايته.

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ورغم الإصابات التي لاحقت بالسيدة نسيبة، لكنها عادت وشاركت مرة أخرى في غزوة حنين، كما أنها كانت من المبايعين في بيعة الرضوان.

وبعد وفاة الرسول، وتحديدًا في عصر سيدنا أبو بكر، اشتركت السيدة نسيبة في حروب الردة وخرجت في جيش خالد بن الوليد، حتى أصيبت بـ11 طعنة وقطعت يدها وماتت متأثرة بجراحها.

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