منيو رابع يوم رمضان للمغترب والأعزب: بطاطس بالفراخ وبقلاوة بالفستق

يهل علينا شهر رمضان الكريم وتأتي معه الحيرة التي تقع فيها كل سيدة وربة بيت في "المنيو" الذي يجب تقديمه كل يوم على المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات المغتربين فيتجدد يوميا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة والتي تكلفهم الأموال الطائلة.

وقدم هُن وجبة سريعة يمكن للمغترب إعدادها بكل سهولة ويسر.

صينية بطاطس بالفراخ

المكوّنات

- كيلو جرام من الدجاج

- 3 حبّات بطاطس مقطّعة إلى شرائح

- ملح

- فلفل أسود، وأبيض

-القرنفل

ملعقة صغيرة من الزيت

- فصوص من الثوم المهروس مع الملح

طريقة التحضير

- نحضر دجاجة بحجم 1 كيلو جرام ونغسله بالماء ثم نصفيه ونجففه جيدًا ونقطعه لـ4 أجزاء .

- نحضر إناء كبيرا لتجهيز الخضروات ، نقطع فيه الجزر، والفلفل الأخضر الحلو، و الطماطم، و الثوم، والبصل، والبطاطس إلى شرائح، ثم نقلبها معًا حتى تختلط. نحضر الصينية التي سنحضر بها الدجاج، ونضع فيها خليط الخضراوات .

- نحضر إناء كبيرا جديدا لتحضير التتبيلة، نضع فيه بهارات الدجاج، والملح والكمون، والفلفل الأسود، والكزبرة الناعمة، نقوم بتقليبها معًا حتى يختلط.

- نحضر الدجاج المقطع، ونقلبهم في التتبيلة حتى يتغطى بها تمامًا. نضع قطع الدجاج المتبل في الصينية على طبقة خليط الخضروات، ونرش المتبقى من خليط التتبيلة، ونقلب محتويات الصينية معًا حتى يختلطوا ،ثم نضع زيت الزيتون والماء الدافئ.

- ندخل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن على درجة حرارة متوسطة، لمدة ساعة حتى تنضج.

- تُقدم صينية البطاطس بالفراخ بجانب الأرز.

- الشوربة

شوربة الشّوفان

المكوّنات

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من القرفة النّاعمة.

ملعقتان كبيرتان من الشّوفان.

رشّة واحدة من الملح.

طريقة التحضير

نخلط الشّوفان، والملح، والماء في قدر، ونضع القدر على نارٍ هادئة.

نترك الخليط إلى أن يغلي، ويصبح أكثر كثافةً.

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نُبعد القدر عن النّار ونقدّم الشّوربة ساخنةً مع رشّ القرفة على وجهها.

الحلويات

بقلاوة بالفستق

المكونات

كيس من عجينة رقائق البقلاوة.

كوب زبدة.

كوب سمن عربي أو سمن نباتي.

ثلاثة أكواب من الفستق الحلبي المجروش.

كوبان سكر.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة من عصير الليمون كوب ماء.

طريقة التحضير

- نضع كمية السكر مع ماء الورد وملعقة عصير الليمون والماء نضعها على النار مدة 10 دقائق، حتى نحصل على سائل لزج كثيف، ونتركه يبرد.

- نذيب الزبدة في المسخن الكهربائي، ثمّ نخلط كمية الزبدة مع كمية السمن ونحركها جيداً.

ندهن طبق البايركس أو صينية الخبز المعدة لتحضير البقلاوة بكمية من خليط الزبدة والسمن.

- نضع أول رقاقة من رقائق عجينة البقلاوة، مع الحرص على تغطية بقية العجين أثناء العمل خوفاً من نشاف العجينة.

- ندهن الرقاقة الأولى بخليط الزبدة والسمن نضع فوقها رقاقة أخرى وندهنها، نكرّر العملية حتى نضع سبع رقاقات مدهونة كلها بالسمن والزبدة في قاع البايركس كطبقة أولى.

- نحضر كمية الفستق الحلبي المجروش نضيف لها ثلاث ملاعق كبيرة من القطر الذي أعد سابقاً، نخلط الفستق بالقطر جيداً حتى تتماسك حبات الفستق مع بعضها.

- نضع كمية الفستق المخلوط بالقطر فوق رقاقات العجين في طبق البايركس ونحرص على توزيعها بالتساوي بحجم رقاقات العجين. الآن، نكرّر عملية دهن الرقاقات بخليط الزبدة والسمن ونضعها فوق حشوة الفستق طبقة تلو طبقة حتى نصل لسبع رقاقات أخرى من العجين.

- نقطع البقلاوة بشكل معين أو مربعات بحسب الرغبة قبل دخولها إلى الفرن.

- نرش القليل من خليط الزبدة والسمن المتبقي على وجه صينية البقلاوة لنحصل على لوناً ذهبياً مميزاً. نضع صينية البقلاوة في فرن بدرجة حرارة مئتين مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

- بعد خبز البقلاوة نصبّ القطر البارد عليها وتقدم، ويمكن استخدام الجوز والبندق والكاجو للتزيين.

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