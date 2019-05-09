ما حكم تعطر المرأة أثناء صيامها في رمضان؟

تتسائل العديد من النساء، حول الحكم الشرعي لتعطرها أثناء صيامها في نهار رمضان، منعًا لخروج روائح كريهة منها، بسبب درجة الحرارة المرتفعة.

ويوضح الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، بأنه لا يجوز وضع المرأة لروائح عند خروجها من المنزل في رمضان وغيره، لأنه يتسبب في لفت النظر إليها، ما يثير فتنة.

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ويضيف "الأزهري"، أنه يمكن للنساء استعمال إحدى وسائل مزيل العرق، لتجنب الروائح الكريهة، التي تزعج من حولها، وتسبب لها حرجًا.

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