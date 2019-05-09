أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام، ببر الوالدين، وجاء في حديث أبي هريرة، أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني: صحبتي، قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك.
وفي حديث آخر سأل عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه - رسول الله، فقال: "أيُّ الأعمالِ أحَبُّ إلى اللهِ تعالى؟ قال: الصَّلاةُ لِوَقتِها، فقُلتُ: ثم أيُّ؟ قال: ثم بِرُّ الوالدينِ، ثم قُلتُ: ثم أيُّ؟ قال: الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ -عزَّ وجلَّ - ولوِ استَزَدتُه لزادَني".
وغيرها من الأحاديث تحث على مكانة الأم وبر الوالدين، لذلك نقدم لك، اليوم، قصة "سليمان ونظرة العرفان"، من حواديت "ديمة والجدة سليمة"، تأليف مي عبد الهادي، أداء صوتي أسماء عبد العزيز، ومي عبد الهادي.
كانت هذه تفاصيل خبر حواديت ديما والجدة سليمة الحلقة الثالثة: مكانة الأم وبر الوالدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.