حواديت ديما والجدة سليمة الحلقة الثالثة: مكانة الأم وبر الوالدين

أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام، ببر الوالدين، وجاء في حديث أبي هريرة، أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني: صحبتي، قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك.

وفي حديث آخر سأل عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه - رسول الله، فقال: "أيُّ الأعمالِ أحَبُّ إلى اللهِ تعالى؟ قال: الصَّلاةُ لِوَقتِها، فقُلتُ: ثم أيُّ؟ قال: ثم بِرُّ الوالدينِ، ثم قُلتُ: ثم أيُّ؟ قال: الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ -عزَّ وجلَّ - ولوِ استَزَدتُه لزادَني".

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وغيرها من الأحاديث تحث على مكانة الأم وبر الوالدين، لذلك نقدم لك، اليوم، قصة "سليمان ونظرة العرفان"، من حواديت "ديمة والجدة سليمة"، تأليف مي عبد الهادي، أداء صوتي أسماء عبد العزيز، ومي عبد الهادي.

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