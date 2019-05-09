حكم تناول المرأة لأدوية تمنع الدورة الشهرية لتصوم رمضان

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم الدين في تناول المرأة أدوية لمنع الدورة الشهرية ليتسنى لها الصيام.

وقالت الدار، في فتواها،عبر موقعها الرسمي: "لا مانع شرعا من استعمال العقاقير الطبية التي تمنع نزول الحيض إذا كان ذلك بمعرفة الطبيب ولا يترتب عليه ضرر بصحة المرأة".

وتابع: "الخضوع لمراد الله، بترك الأمر يجري على ما قدره من حيض ووجوب الإفطار بسببه أثوب لها وأعظم أجرا".

​