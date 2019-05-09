حكم رسم "التاتو" في رمضان.. "الإفتاء" تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، حكم رسم "التاتو" في رمضان.

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التاتو بنوعية، الوخز بالإبر أو برسم الحناء، لا يبطل الصيام أو الصلاة، ويجب على صاحبتهما الوضوء والصلاة وأداء الصيام.

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وتابع أن التاتو أنواع منه ما يستخدم عن طريق الوخز بالإبر وسحب الدم وإدخال ألوان وأصباغ وهو محرم، لأنه يحبس الدم داخل الجسم ويعد "نجاسة".

وقال إن تاتو الرسم، جائز لا شيء فيه، لأنه لا يوجد به وخز بالأبر.

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