"خبرتها قليلة.. وردي هيوجعك".. القصة الكاملة لمشاجرة أيتن عامر وريهام سعيد

انتقدت الفنانة المصرية أيتن عامر، في مقابلة تلفيزيونية، الأربعاء، تمثيل الإعلامية ريهام سعيد، وقدمت لها النصائح، وهو ما قابلته الأخيرة برد قاس، عبر"السوشيال ميديا"، لينشب بينهما شجار سرعان ما تحول إلى "تريند" على محركات البحث.

وترصد "الوطن" القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وأيتن عامر، فيما يلي:

أيتن عامر تنتقد ريهام سعيد: محتاجة تشتغل على نفسها

تحدثت "عامر" خلال حلقتها أمس، من برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، عن الإعلامية ريهام سعيد، حينما وجهت المذيعة سؤالا لها، حول رأيها في "سعيد" كممثلة.

وقالت "عامر": "ريهام ممثلة كويسة ولكن تحتاج أن تشتغل على نفسها، من خلال ذهابها إلى ورش للتمثيل". واستكملت حديثها: "كانت لازم تتقن اللهجة الصعيدي قبل المسلسل، كما أن خبرتها في الفن قليلة".

وتابعت قائلة: "يعجبني فيها إنها مبتهتمش تطلع حلوة.. لما عملت دور الصعيدية طلعت من غير ميك أب خالص".

ريهام سعيد ترد بقوة على تصريحات آيتن عامر: "مش هرد عليكي"

ردت الإعلامية ريهام سعيد، على تصريحات الفنانة أيتن عامر، خلال حلقتها، أمس، مع الإعلامية بسمة وهبة.

ونشرت ريهام، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، مُعلقة: "أيتن عامر مش هارد عليكي احتراما لأختك الكبيرة المحترمة وعلشان ردي هايوجعك وأنا ماتعودتش أوجع حد، بس انتي صعبانة عليا".

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الخلاف بين الثنائي ليس وليد اللحظة، بل يرجع إلى وقت سابق قامت فيه ريهام سعيد بمضايقة أيتن عامر من خلال إحدى حلقات برنامج للمقالب.

ريهام سعيد تثير غضب أيتن عامر بسبب مقلب

كشفت الفنانة أيتن عامر عن سبب خلافها مع ريهام سعيد، قائله: "شاركت في إحدى حلقات برنامج "من غير زعل"، الذي كانت تقدمه الإعلامية، ولم أكن أعلم أن البرنامج مقلب، واتضايقت منها، لأنها اتَّكِّت عليَّ جامد، كنت ماسكة نفسي بالعافية، ومكانش في دماغي ومش هاممني حاجة، ومكنتش أعرف إن ده مقلب"، وهو ما أثار غضبها باعتباره أول مقلب تقع فيه في حياتها على حد قولها.

أيتن عامر تقلد ريهام سعيد

قلدت الفنانة أيتن عامر، ريهام سعيد، تحت شعار "المذيعة المستفزة"، خلال استضافتها في إحدى حلقات برنامج "SNL بالعربي" في أحد الإسكتشات الخاصة بالبرنامج، بطريقة كوميدية ساخرة مع مقدمي البرنامج.

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