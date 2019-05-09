بينهن غادة عبدالرازق وفيفي عبده.. فنانات يفتخرن بتعدد زيجاتهن

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"بتنفسني على جوهرة".. كيف تدور حلقة دينا في "شيخ الحارة" الليلة؟

خلال استضافة الفنانة غادة عبدالرازق، في برنامج" عايشة شو" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وتقدمه الإعلامية عايشة عثمان، تحدثت عن عدد فخرها بتعدد أزواجها طيلة مشوار حياتها، والتي رجحت عددهم فيما بين 10 أو 11 شخص، وقالت ساخرة إنها بانتظار عريس، ولكنها وضعت شروطًا عدة لقبول الزواج، وأوضحت أنها شخصية تعاني من الحسد الذي يمنعها من الزواج مجددًا.

أضافت غادة، خلال الحلقة تعليقًا على سؤال عايشة حول تأثرها بشخصيتها في مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة"، أنها كانت بالفعل متزوجة 5 مرات قبل تصوير المسلسل، واستكملت "المشوار"، وقالت: بس شكلي أخدت عين، مؤكدة أنها مهتمة الآن برعاية ابنتها الوحيدة روتانا وأحفادها، ولكن لو عثرت على رجل يحترمها ويقدرها كإنسانة وليس كفنانة، فلن تتردد في الزواج منه.

غادة عبدالرازق لم تكن الفنانة الأولى التي تعترف بعدد زيجاتها وافتخارها بتعدد زوجاتها، ورصد "هُن" أبرز الفنانات اللاتي تعددت زيجاتهن.

دينا

كشفت الراقصة دينا خلال استضافتها، في برنامج شيخ الحارة المذاع على فضائية القاهرة والناس، للحديث عن أسرار حياتها الشخصية، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبه ، أول أمس، حينما وجهت لها سؤالًا عن عدد أزواجها خلال حياتها، لتجيب الأخرى دون تردد، قائلًة:"أنا اتجوزت 9 مرات وطبعا لو متابعين هتعرفهم لأن كلهم معلنين، وسبت آخر زوج ليا علشان قالي سيبي الرقص".

وكانت إجابات دينا، في حوار سابق مع الإعلامية" راغدة شلهوب" خلال عام 2015، على سؤال كم زيجة في حياتها؟، قائلة:"والله ناسية معلش، كانوا كتير، أنا تجوزت كتير"، موضحة أنها خاضت تجربة الطلاق كثيرًا، وكانت تنفصل عن كل زوج بعد سنتين أو 3 سنوات".

وأكدت أنها تعرضت للخيانة من أحد أزواجها ذات مرة، مبررة الأمر بأنها "مكنتش فاضية"، وأنها أصرت على الطلاق بعد معرفة الخيانة، لأن خطأها لم يستحق الخيانة، على حد قولها، وأن "الخاين خاين بطبعه".

الشحرورة صباح

اشتهرت بكثرة أزواجها، إذ تزوجت ما يقرب من 10 رجال، وكان أول أزواجها نجيب الشماس، والد ابنها الدكتور صباح الشماس، والذي اسمته على اسمها، بعد إنهاءها تصوير فيلم "أول نظرة" وهو الزواج الذي دام نحو 5 أعوام، ثم انفصلا وأعلنا طلاقها رسميًا.

ويعتبر عازف الكمان، أنور منسي، ثاني أزواج الشحرورة، والد ابنتها هويدا، الذي طُلقت منه لمرتين، إذ تزوجا في المحكمة الشرعية الابتدائية في القاهرة وبعد خلافات كثيرة نشبت بينهما، تطلقا للمرة الأولى في فبراير 1955، ثم عادا إلى بعضهما وتزوجا مرة ثانية في 12 نوفمبر 1955، وبعد عودة الخلافات بينهما وقع الطلاق الثاني.

أما زواجها الثالث، فكان من الإعلامي أحمد فراج، لمدة 3 سنوات، منذ عام 1960، في منزل صباح بعمارة برج النيل في الجيزة، وتطلقا في عام 1963.

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وكان دنجوان السينما المصرية، رشدي أباظة، رابع أزواجها، إذ تزوجا وتطلقا سريعا، في زواج لم يدم سوى 24 ساعة فقط.

بعد طلاقها من رشدي أباظه، تزوجت من أمير عربي، لكنها رفضت الإفصاح عن هويته، واستمر الزواج شهرا واحدا فقط، لتتزوج بعده من النائب اللبناني المعروف المليونير "يوسف حمود"، عام 1971، واستمر الزواج عامين.

وتزوجت من الشاب اللبناني، فادي لبنان، الراقص بالفرقة اللبنانية للفنون الشعبية، عام 1986، واستمر زواجهما 17 عاما، ليصبح أطول زواج لها.

تحية كاريوكا

اشتهرت الفنانة تحية كاريوكا بكثرة أزواجها، إذ تخطت الـ14 زوجًا، بين زيجات استمر لشهرين وأخرى لعقدين، وكان فايز حلاوة، آخر زوج لتحية كاريوكا، ولكنه انتهى بمأساة بعد أن اتهمته الفنانة الراحلة بالاستيلاء على أموالها وشقتها وخيانتها مع المذيعة الشهيرة في ذلك الحين فريال صالح، والتي تزوج منها بعد طلاقه من تحية كاريوكا بعد زواج دام 18 سنة.

فيفي عبده

تزوجت الممثلة المصرية من سبعة أزواج، أولهم رجل أعمال من السعودية، كمال مجاهد، وأنجبت منه ابنتهما عزة، ثم انفصلا، وتزوجت بعده عدة مرات، وأخيرًا من رجل أعمال أردني و فلسطيني الأصل، محمد الديراوي، أنجبت منه ابنتهما هنادي، ولديها حفيدة تدعى شهد.

ميرفت أمين

تزوجت الفنانة ميرفت أمين، أكثر من سبع أزواج، أولهم المطرب السوري موفق بهجت، عام 1970 إلا أنه سافر إلى لبنان بعدها، وقبض عليه في قضية مخدرات شهيرة، والمرة الثانية من عمر خورشيد، ثم انفصلت عنه، وتزوجت بعده رجل الأعمال مصطفى سيد الصاوي.

تزوجت للمرة الرابعة من الفنان محمود قابيل، ولكنها انفصلت بمدة قصيرة، أما خامس زيجة لها فمن الفنان حسين فهمي، خلال مشهد من فيلم "مكالمة منتصف الليل" عام 1978، ليعودا عقب تصويره لمنزل الزوجية، ثم انفصلت عنه، ولديها ابنة وحيدة من حسين فهمي، منة الله حسين فهمي.

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