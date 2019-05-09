الدجاج المشوي وصفة سهلة وبسيطة، وتعد تتبيلته كلمة السر في نجاح طعمه بعد الشواء، ويمكن لربة المنزل طهي الدجاج المشوي بأكثر من طريقة سواء على "الجريل"، أو الشواية التي توضع على البوتاجاز، أو الشواية داخل الفرخ، ويمكن تقطيع الدجاج أو تقديم كل نصف من الدجاج بمفرده. مكونات تتبيلة الفراخ المشوية 3 فصوص ثوم مهروس 1/2 بلصة مفرومة عصير ليمونة علبة زبادي ثمرة طماطم حبهان مطحون فلفل أسود Advertisements ملح زيت بهارات دجاج رشة زنجبيل ورشة كاري كسبرة ناشفة طريقة التحضير تخلط المكونات كلها. تتبل بها قطع الدجاج. تفرك جيدا وتوضع التتبيلة تحت الجلد. ​

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