"فتوى البحر الأحمر": الأجنبيات تدرسن قرار الخلع بعكس المصريات

قال الشيخ أحمد زرد مدير إدارة الوعظ ولجنة الفتوى بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، إن الأجنبيات المقيمات بالغردقة عندما يطلبن الخلع يكن درسن القرار جيدا.
وأضاف زرد، في تصريح لـ"الوطن"، أن المقيمين الأجانب في الغردقة يلجؤون لإدارة الوعظ والفتوى بالتنسيق مع محكمة الأسرة في حالات الخلع.
وتابع: صعب إثناء الأجنبية عن قرارها لأنها بتكون دارسة الموضوع وأبعاده، بعكس المصريات اللاتي يتسرعن في رفع قضايا الخلع وبعد مناقشة الكثير منهن يرجعن في القرار.
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