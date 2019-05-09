دينا فؤاد في رسالة لوالدتها الراحلة: "نفسي أترمي في حضنك تاني وأفضفض"

وجهت الفنانة دينا فؤاد، رسالة لوالدتها التي رحلت عنها وهي طفلة، وذلك خلال حوارها في برنامج "رسايل"، الذي يُذاع على راديو "إف إم"، مع الإعلامية جيهان عبد الله.

وقالت "فؤاد": "ما حستش بإحساس الأمومة كما ينبغي إن كل بنت تحس بيه، بفتقدك جدًا، وبفتقد إحساس البنت وأمها في أوقات صعبة كتير بتمر عليا، ببقى نفسي أرجع البيت ألاقيكي وأترمي في حضنك وأفضفض زي ما بشوف أصحابي بيعملوا".

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