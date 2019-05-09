بوسي: بهرني بمركزه المرموق وطلع "عقيم" وراح يتجوز واحدة تانية

"بهرني بمنصبه الرفيع ولكنه طلع عقيم لاينجب بسبب حادث قديم ورغم ذلك اكتشفت قيامه بخطبة عروسة جديدة والشروع في الزواج منها دون أن يخبرني حقيقة زواجه مني أو أنه لايستطيع الإنجاب".

هكذا لخصت "بوسي. ش"، 24 سنة، مأساتها مع زوجها صاحب المركز المرموق، كما تقول، في دعوى طلاق للضرر قدمتها أمام محكمة الأسرة ببنها، برقم 12867.

وقالت "بوسي" تزوجت من شخصية مرموقة ذات مركز محترم منبهرة بوضعه الاجتماعي، حيث وافقت على خطبته وتزوجنا بسرعة ولم أتعرف عليه جيدًا.

تضيف "بوسي": بعد الزواج كان كثير الغضب لأقل سبب، وحاولت التأقلم مع الوضع، لكنه كان صعب المراس، وفي أحد الأيام وخلال زيارة والدتي لنا قالت له "عايزه افرح باولادكم"، ولم أكن أعلم أن هذه الجملة ستفتح علي أبواب الجحيم، وكانت مصيبة غضب جدًا وترك الجلسة في وجود أمي، وبعد "ماما مازعلت ومشيت دخلت أكلمه واعرف إيه سبب غضبه في كلامها غضب أكتر ونهرني وخرج وترك المنزل وأنا مش عارفه في إيه بالظبط".

قررت الذهاب لمكان عمله لمقابلته ومصالحته والعودة معه للمنزل وذهبت بالفعل وكان غير متواجد، تقول "بوسي"، مضيفة: قابلت أحد زملائه الذي أعرفه ويعرفني، فبادرته بالسؤال عن زوجي، فقال "لاأعرف"، ولكني حسيت بحالة ارتباك سيطرت عليه لما رآني ونزلت وخرجت من عمل زوجي وصديقه لأفاجأ بقدوم صديقه ورائي، قائلا "تعالي معايا هكلمك وهعرفك في إيه بس بعيد عن الشغل".

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وتتابع قائلة: مشيت معه وجلسنا في أحد الأماكن العامة لأسمعه وإذا به يفجر المفاجآت واحدة تلو الأخرى في وجهي، حيث قال "أولا زوجك أخذ إجازة علشان هيتزوج عليكي"، و"ثانيا هو لايستطيع الإنجاب بسبب تعرضه لحادث قبل الزواج أثر على الناحية الإنجابية له".

تشير "بوسي" في هذه الأثناء فوجئت بزوجي يتصل بي على التليفون، فرديت قال لي "انت إيه اللي عملتيه إزاي تروحي مكان عملي؟" قلت له "عايزه اشوفك النهاردة"، قال "لا مش ممكن النهاردة بعد أسبوع أكلمك واشوفك، وقفل الخط".

وتبين أنها حصلت على عنوان العروسة الجديدة من صديقه، وذهبت لها وحكيت لها قصتي معه وأنا هناك فوجئت به يدخل علينا ولما رآني استشاط غضبا وانفعل لدرجة أنه هددني بالقتل فخرجت على الفور وذهبت لمنزل أهلي، خوفًا من انتقامه وطلبت منه الطلاق فرفض وتركني مثل البيت الوقف، فقررت اللجوء للمحكمة للحصول على الطلاق وحقوقي، بعد أن دمر حلم النفوذ والمركز المرموق حياتي.

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