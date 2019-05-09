شمس الكويتية: أتمنى أن يختارني الله من المتصوفين

أعلنت الفنانة الكويتية شمس، عن نيتها في الاتجاه إلى التصوف، متمنية بأن تصبح من المتصوفين.

وعبرت شمس الكويتية عن أمنيتها هذه من خلال لقائها في برنامج "مجموعة إنسان" المذاع عبر فضائية "MBC 1"، حيث قالت: "أتمنى أن يختارني الله من المتصوفين".

ورأت الفنانة الكويتية بأن الصوفية كفكر دخل عليها بعضًا من التجارة، لكن "شمس": "لكنني عايشة مع المتصوفين القدماء"، مستشهدة بكل من "الحلاج، محيي الدين بن عربي التبريزي، والرومي".

Advertisements

وعن إطلالات الجريئة التي عرفت بها الفنانة الكويتية شمس، ذكرت بأن اختيارها لملابسها حرية شخصية، ولا لأحد حق التدخل في ذلك، حيث أكدت أنها تراعي طبيعة الذوق العام في المكان الذي تتواجد فيه.

وتابعت الفنانة الكويتية بأن ملابسها التي توجد بها في المملكة غير التي توجد بها في التليفزيون، أو في حفل بمكان آخر: "لكل مقام مقال".

وتطرقت شمس في حديثها عن علاقتها بالفنان محمد عبده قائلة: "صارلي فترة ما اتلقيت به.. وده تقصير مني عشان الصغير هو المفروض يسأل عن الكبير"، ووصفته بـ"القيمة الكبيرة وأهم براند في الغناء الخليجي.. ما أحب إذا تقربت منه يقولوا تزلف أو أبي أتاجر باسمه.. حتى في المقابلات ما أحب أجيب سيرته وما أحب أتاجر فيه لأنه هو قيمة كبيرة".

​