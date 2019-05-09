الرقبة المربعة موضة صيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

تتربع الرقبة المربعة (Square Neck) على عرش الموضة النسائية في صيف 2019 لتمنح المرأة إطلالة جريئة مفعمة بالأنوثة.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية جابرييلا كايزر أن قصّة الرقبة المربعة تزين هذا الصيف الفساتين والقطع الفوقية، موضحة أنها تمتد من الكتف إلى الكتف وتنتهي فوق الثدي بقليل.

وأضافت كايزر أن ميزة هذه القصّة تتمثل في أنها تجعل الرقبة تبدو أطول بصريا، كما أنها تسلط أيضا الضوء على فتحة الصدر من دون أن تبرز الثدي لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة تغلفها الأناقة، ما يجعلها مناسبة للعمل أيضا.

وتبدو الفساتين والقطع الفوقية المزدانة بالرقبة المربعة في غاية الأنوثة والفخامة مع الكرانيش.