متى يمكن ممارسة العلاقة الحميمة في رمضان بشكل صحي؟

ممارسة العلاقة الحميمة، خلال شهر رمضان أمر يخص العديد من الأزواج والزوجات، السؤال عن الأحكام الشرعية، وكفارة الجماع، وأوقاته المناسبة، من الأسئلة الشائعة التي يسأل عنها الكثيرون.

وقد يعتقد البعض أن الجماع بشكل عام، لا يجوز خلال شهر رمضان، إلا أن الدين كان قد أوضح، إنه جائز في أوقات مُحددة، من اليوم.

فكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت خلال موقعها الرسمي الإليكتروني، أنه إذا قام المسلم الصائم بمعاشرة زوجته في نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة.

أما عن الجماع، عقب الإفطار، أوضحت "الدار"، أن جماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان جائز شرعا ما لم يكن هناك عذر شرعي كالحيض والنفاس، لقوله تعالى "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ"، والرفث هنا معناه الجماع.

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وبعيدًا عن الناحية الدينية، تساءل البعض، عن كيفية ممارسة العلاقة الحميمة، بشكل صحي، وذكر موقع "muslimgirl" عدة نصائح لممارسة العلاقة في رمضان صحيا.

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لا يفضل ممارسة العلاقة الحميمة، عقب الإفطار مُباشرة، بسبب عمل الجهاز الهضمي حينها بشكل أكثر نشاطًا خاصة، عقب تناول الإفطار، أكثر من باقي أجهزة الجسد.

يفضل ممارسة العلاقة، بعد تناول الإفطار بساعتين، أو ثلاث، للتأكد من أن الدورة الدموية أصبحت تعمل بشكل طبيعي، فضلًا عن ضخ الدم بشكل صحي ومتوازٍ، وضبط مستوى السكر في الدم، حيث يكون منخفضا وقت الصيام.

عدم تناول الأكلات الدسمة خلال الإفطار، أو الأكلات التي تخفض مستوى التستوستيرون في الجسم، ما يؤدي إلى زوال الرغبة الجنسية.

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يفضل ممارسة العلاقة، بذهن صافٍ، دون تشتت، لذا تجنبي ممارستها قبل أذان الفجر مباشرة.

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