دراسة توضح إمكانية تقليل حالات الوفاة المرتبطة بالحمل

أفادت دراسة جديدة بأنه يمكن تجنب الوفيات المرتبطة بالحمل، حيث يتوفى ما يقارب 700 امراة في الولايات المتحدة سنويًا بسبب ذلك.

وأشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية إلى أن ثلث حالات الوفاة المرتبطة بالحمل، تكون عادة نتيجة الإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية، وغالبًا ما تحدث خلال فترة بين أسبوع وعام بعد الولادة، بينما يحدث الثلث منها خلال شهور الحمل، والثلث الأخير أثناء الولادة أو خلال أسبوع بعدها.

وأكدت الدراسة نتائج سابقة خلصت إلى أن النساء من أصل أفريقي أو من الهنود الحمر وسكان ألاسكا الأصليين تزيد احتمالات وفاتهن نتيجة مضاعفات متصلة بالحمل نحو ثلاث مرات عن النساء البيض.

وعلق روبرت ردفيلد، مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض في بيان "يجب أن يكون ضمان تقديم رعاية جيدة للأمهات خلال فترة الحمل وبعد الولادة من بين أهم أولويات بلدنا".

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ومعظم حالات الوفاة التي تحدث في فترة بين أسبوع وعام بعد الولادة تكون نتيجة ضعف عضلة القلب بينما يسبب النزيف الشديد وارتفاع ضغط الدم والعدوى معظم حالات الوفاة خلال أسبوع بعد الولادة، أما معظم النساء اللاتي توفين أثناء الولادة فتعرضن لحالات طارئة.

حينها مثل النزيف الشديد وتسرب السائل الأمينوسي الذي يعيش فيه الجنين لمجرى الدم.

وكانت الدراسة فحصت بيانات محلية للوفيات المتصلة بالحمل على مدى أربعة أعوام وبيانات أربعة أعوام من لجان مراجعة وفيات الأمهات في 13 ولاية.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الوفيات المرتبطة بالحمل يمكن منعها إلى حد كبير بتوفير الرعاية المطلوبة والتشخيص الدقيق في الوقت المناسب وتعريف الأمهات والقائمين على الرعاية الصحية بمؤشرات الخطر.

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